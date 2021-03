Yvonne Cunningham vluchtte vanwege haar geaardheid: 'Get up! And stand up for your rights'

Als je in Jamaica openlijk een homoseksuele relatie aangaat, wordt dit over het algemeen niet door de maatschappij geaccepteerd. Je kunt er zelfs voor in de gevangenis belanden, volgens Yvonne. En zij kan weten hoe moeilijk het is: ze werkte er jarenlang als homorechtenactiviste.

Bedreigingen vanwege geaardheid

"Ik was bezig met een campagne voor gayrechten, maar deed alsof ik heteroseksueel was. Mensen bij mij uit de buurt hadden al wel een beetje hun vermoedens over mijn geaardheid en de campagne was blijkbaar de bevestiging. Ze dreigden mijn huis in brand te steken, mijn auto werd meerdere keren vernield en het zou niet lang meer duren voordat ze mij en mijn vriendin iets aan zouden doen", vertelt Yvonne.

Yvonne Cunningham over het belang van Internationale Vrouwendag. (foto: Omroep Zeeland)

Yvonne verdiepte zich in de homorechten in verschillende landen en vluchtte naar Nederland. Samen met haar vriendin kwam ze in een asielzoekerscentrum in Nederland terecht. Tot op de dag van vandaag heeft ze daar nooit spijt gehad van haar beslissing. In 2012 trouwde ze met 'haar Denise' in hun nieuwe woonplaats Zierikzee, waar ze na het asielzoekerscentrum terechtkwamen.

Pak je kans!

"Ik ben hier gekomen met één koffer en een rugtas", begint Yvonne. "Nu ben ik getrouwd, heb ik een prachtig huis kunnen kopen, heb ik een fantastische vaste baan en allemaal lieve mensen om me heen. Als ik dat voor elkaar kan krijgen binnen tien jaar, dan liggen de kansen voor de rest van de vrouwelijke gemeenschap toch voor het oprapen? Een vrouw kan alles, maar ze moet de kracht in haarzelf vinden en hulp durven vragen aan alle lieve mensen om haar heen. Wij hebben het ook niet allemaal zelf gedaan, maar met de hulp van de Zierikzeese gemeenschap."

Yvonne werd al snel verrast door de vriendelijkheid van de inwoners van Zierikzee. "Ik weet nog dat mijn vriendin in de eerste week in de tuin aan het werk was en dat de buurvrouw naar haar toekwam en zei: 'Welkom! Je bent hier veilig, jullie mogen zijn wie jullie willen zijn en wij accepteren dat. Als we iets voor jullie kunnen doen, dan horen wij dat graag.' Ik kreeg er kippenvel van, want ik was dat niet gewend en ik vergeet dat nooit meer", vertelt Yvonne met tranen in haar ogen.

Vandaag, op Internationale Vrouwendag, wil Yvonne extra aandacht besteden aan de vrouwen om haar heen. "We moeten er ons bewust van zijn dat er niet alleen verderop in de wereld vrouwen zijn die onderdrukt worden. Dat gebeurt ook in Nederland."

Yvonne helpt vrouwen om haar heen door middel van vrijwilligerswerk. "Vrouwen moeten opstaan, voor hun rechten opkomen net als ik dat heb gedaan, ik ben ervan overtuigd dat zij ook kunnen wat ik de afgelopen tien jaar voor elkaar heb gekregen."

Elke dag Internationale Vrouwendag

Volgens Yvonne zou het iedere dag Internationale Vrouwendag moeten zijn. "Het is een dag waarop vrouwen elkaar kunnen omarmen, er voor elkaar kunnen zijn, voor elkaar kunnen vechten en een einde kunnen maken aan het onrecht dat vrouwen wordt aangedaan."

Een motto dat Yvonne uit haar thuisland heeft meegenomen sluit daar goed op aan. "Bob Marley zingt in een liedje: 'Get up, stand up, stand up for your rights.' Sta op en kom op voor je rechten. Dames, laten we samenwerken en de wereld elke dag een beetje beter maken."