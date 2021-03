Zeeuwse horecaondernemers zetten Haagse vrienden in om financiële steun te krijgen

Govert Janzen heeft zich met zijn hotel Mondragon in Zierikzee in 2017 al ingeschreven in de Kamer van Koophandel, maar toen werd er nog geen kamer verhuurd of kopje koffie geserveerd. Sterker nog: dat kon niet eens.

Het hotel bestond nog niet en het pand moest eerst grondig worden verbouwd. Een klus die uiteindelijk twee jaar in beslag nam. December 2019 ontving hij zijn eerste gasten.

We wachten en wachten, betalen ondertussen onze vaste lasten, maar er komt geen omzet binnen. Ik kan wel in de rij gaan staan bij het UWV of bij het RVO maar daar kom ik ook niet verder." Ondernemer Govert Janzen

Dat betekent dat hij over 2019 nauwelijks omzetcijfers kan laten zien. Die cijfers zijn nodig voor het aanvragen van overheidssteun, op basis daarvan worden de gederfde inkomsten over 2020 en 2021 berekend. Dat hij slechts een maand omzet kan overleggen, is niet voldoende voor een steunaanvraag.

Starter of niet?

Voor hun gevoel zijn de vijf ondernemers allemaal starters. Maar volgens de voorwaarden van de overheid zijn ze dat niet. Daarvoor hanteert de overheid de inschrijvingsdatum van de onderneming in de Kamer van Koophandel. In het geval van deze ondernemers was dat niet in 2019, maar veel eerder. In het geval van Janzen 2017. Toen startte hij weliswaar met zijn onderneming, maar de beginfase bestond uit verbouwen en niet uit omzet draaien.

In datzelfde schuitje zitten ook de vier andere ondernemers, waar Janzen de handen mee ineen heeft geslagen. Samen trekken ze op in een persoonlijke lobby richting Den Haag. Ze hebben het idee dat persoonlijke verhalen meer indruk maken dan een algemeen verhaal namens de gehele horecasector.

De groep ondernemers bestaat uit: Bombaai Strandbar in Westkapelle, strandpaviljoen Bargoed in Perkpolder, Hotel Mondragon in Zierikzee, restaurant Oranjeplaat in Arnemuiden en restaurant 't Zusje in Terneuzen. De ondernemers willen dat dat premier Rutte en minister Van 't Wout van Economische Zaken oog hebben voor hun specifieke situatie v en dat er drie dingen worden aangepast: Dat niet langer de inschrijfdatum bij de Kamer van Koophandel de norm is, maar de eerste periode waarover omzetbelasting is afgedragen;

dat het derde kwartaal van vorig jaar wordt gebruikt als referentie voor gederfde inkomsten;

en dat er via de gemeentes voorschotten kunnen worden verstrekt aan gedupeerde ondernemers.

De actie is vooraf afgestemd met de Koninklijke Horeca Nederland en de regio-afdeling. Zij staan achter de actie en hebben aan Janzen al laten weten dat er behalve deze vijf ondernemers nog 'zeker twintig horecazaken' zijn in Zeeland die in hetzelfde schuitje zitten.