Evelien Thielen in Oostenrijk: Er wordt bier weggegooid

De thuistesten van Evelien Thielen (foto: Omroep Zeeland)

Evelien moet een negatief testresultaat laten zien als ze bijvoorbeeld wil skiën of naar de kapper wil gaan. "Dat kan niet met een thuistest, maar moet via een officiële instantie." Skiën kan ze overigens nog volop. "Het is weer iets kouder, dus wellicht kunnen we tot en met Pasen blijven skiën."

Het bier kan weg

Eigenaren van horecagelegenheden in de bergen moeten trouwens liters bier weggooien. De reden? Een gebrek aan klanten. "Zeker in de afgelegen berghutten, die geen klanten kunnen ontvangen, is er een groot overschot. Het bier is over de datum, en leveranciers willen het niet terug hebben", zegt Evelien.

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Evelien Thielen is tien jaar geleden vanuit Vlissingen naar Oostenrijk vertrokken. Ze woont met haar gezin in het toeristische dorpje Ehrwald, aan de voet van de Zugspitze.