Op een dag na zou hij 100 worden: voetbalvereniging ontdaan door overlijden van supporter Rinus

Vrijwilligers van de voetbalvereniging Annelies en Jaap Schroevers halen herinneringen op aan hun trouwe supporter: "Hij kwam hier al jaren. Meestal rond twee uur 's middags. Dan dronk hij een kopje koffie en ging hij hier zitten. Altijd aan dezelfde tafel met goed zicht op het voetbalveld. Hij had dan al van tevoren een gedicht gemaakt over de wedstrijd. Als Arnemuiden de wedstrijd won, droeg hij het gedicht voor. Als dat niet het geval was, dan hield hij het gedicht in z'n zak."

In de aanloop naar de honderdste verjaardag van Rinus, had de club een kaartenactie opgezet. Er kwamen tientallen kaarten binnen: "Dat had Rinus prachtig gevonden. Eerst dacht hij dat hij zijn verjaardag niet zou redden, dus was hij er niet zo mee bezig. Hoe dichterbij de datum kwam, hoe meer hij erin ging geloven dat hij zijn verjaardag zou meemaken. Hij verheugde zich erop."

Corona werd Rinus fataal

Annelies vertelt dat het vijf dagen geleden bekend werd dat Rinus corona had: "Toen we hoorden dat hij corona had, dachten we al dat hij dit waarschijnlijk niet zou overleven op zijn leeftijd. Toch hadden we gehoopt dat hij zijn verjaardag nog wel zou kunnen meemaken. Dat is helaas niet het geval geweest."

De kaarten zijn nu allemaal verzameld en met roodgele linten op een krans gebonden die bij de uitvaart van Rinus neergelegd zal worden.