Skeelergekte door schaatskoorts en mooi weer

Ook vorig jaar was er al volop skeelergekte (foto: Omroep Zeeland)

Bij Skate at Sea van Olivier Goud in Waarde staan de dozen hoog op elkaar gestapeld. Deze skeelers moeten de komen dagen allemaal richting de klanten en nieuwe bestellingen blijven binnenkomen. Goud heeft sinds de vorst geen moment rustmoment gehad. "Je merkt dat de mensen de ervaring van het schaatsen willen blijven meemaken, maar nu op de weg."

Sommige damesmaten zijn al compleet uitverkocht en ook in andere maten wordt het aantal met de dag minder. Deze week komt de nieuwe collectie binnen en dat komt voor Olivier Goud op een goed moment. "Ik heb het idee dat de vraag zeker nog even gaat duren, want het skateseizoen begint eigenlijk pas over een paar weken."

Ook vorig jaar skeelergekte

Ook vorig jaar was er skeelergekte. Tijdens de eerste lockdown trokken mensen ze van zolder, of bestelden nieuwe. Skeeleren was plots weer populair door het goede weer en het sluiten van alle sportclubs.

Vorig jaar waren vooral de skates populair, nu is er steeds meer vraag naar de snelle skeelers. Volgens Goud komt dat puur door de vorstperiode. "Mensen willen de snelheid die lijkt op de schaatsbeweging, dus die vraag is een stuk hoger in vergelijking met vorig jaar."

De komende week verwacht Goud nog grote drukte en dan moeten er ook nog tientallen schaatsen worden geslepen. Het karweitje is telkens uitgesteld door de drukte. "Maar ik ga er deze week eens even een paar dagen voor uittrekken om die achterstand weg te werken."

Lees ook: