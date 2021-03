Goedemorgen! Geen versoepelingen, vertrekkend Kamerlid en skeelergekte

Dat was het goede nieuws. Het slechte is dat de avondklok nog tot eind deze maand van kracht blijft, dat reizen naar het buitenland tot half april wordt afgeraden en sportscholen en terrassen dicht blijven. Voor die laatste groep is er licht aan het einde van de tunnel. Als het qua besmettingen de komende weken meevalt, mogen ze misschien 31 maart weer open.

VVD-Kamerlid André Bosman (foto: Omroep Zeeland)

André Bosman uit Middelburg zwaait binnenkort af als Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij zal het werk als volksvertegenwoordiger missen, maar is blij dat hij niet meer afhankelijk is van de agenda van de Tweede Kamer. Bosman zat ruim elf jaar in de Tweede Kamer. Zijn maximale termijn voor de VVD zit erop. "Dat is beleid binnen de partij, in principe blijf je twee termijnen", zegt Bosman. "Dat is dus acht jaar en die tijd heb ik ruim overschreden."

Twee jongeren op skeelers (foto: Omroep Zeeland)

De schaatskoorts ligt inmiddels al een aantal weken achter ons, maar daar is een andere koorts voor in de plaats gekomen. Een op wieltjes, oftewel skeelers. Door het mooie weer en het schaatsplezier, kunnen skatewinkels de vraag amper aan.

Bij Skate at Sea van Olivier Goud in Waarde staan de dozen hoog op elkaar gestapeld. Goud heeft sinds de vorst geen moment rustmoment gehad. "Je merkt dat de mensen de ervaring van het schaatsen willen blijven meemaken, maar nu op de weg."

Boer aan het werk in Wilhelminadorp (foto: Jeanette Lukasse)

Het weer

Vanochtend is het nog bewolkt, her en daar valt er nog wat regen of motregen. Vanmiddag blijft het droog en breekt het wolkendek. De maximumtemperatuur ligt rond negen graden.

Vanavond en vannacht blijft het droog en koelt het af tot een graad of drie. Morgenmiddag gaat het regenen en trekt de wind aan.