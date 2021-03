Geacht kabinet: 'Maak de Westerscheldetunnel tolvrij!'

Volgens Petra de Boevere uit Breskens had het allang moeten gebeuren. Ze roept het nieuwe kabinet op om de Westerscheldetunnel tolvrij te maken. Wat vind jij? 👇 Posted by Zeeland Kiest on Monday, March 8, 2021

De Boevere is het zat om als Zeeuws Vlaming te moeten betalen om de rest van het land te bereiken. "Nu Zeeuws-Vlaanderen niet meer zelfvoorzienend is en meerdere voorzieningen aan de andere kant van de tunnel zitten, moeten we betalen om die voorzieningen te bereiken."

Het is niet alleen een persoonlijke wens van De Boevere, het gaat haar ook om de regio. Zeeuws-Vlaanderen is afhankelijk van België en nu alles weer dicht is door het coronavirus, zitten ze daar klem, vindt de Boevere. "Je hebt de tunnel echt nodig. We betalen toch onze belastingen? Waarom moeten wij dan nog extra tunnelkosten betalen om hetzelfde te kunnen als de rest van Zeeland en Nederland?"

Standpunten verkiezingen

De Boevere is blij met de landelijke aandacht voor een tolvrije Westerscheldetunnel: "We hebben ontzettend ons best gedaan om het voor elkaar te krijgen. Maar inmiddels staan we met dit onderwerp in verschillende landelijke verkiezingsprogramma's. In feite komt het onderwerp dus na de verkiezingen, bij de nieuwe formatie, op tafel te liggen."

De afgelopen jaren kreeg het onderwerp ook meerdere keren aandacht in de Tweede Kamer. "We hebben het aardig op de agenda weten te zetten. Op dit moment loopt er een onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer. Dit onderzoek is mogelijk begin april klaar en dan komt het weer bij de Tweede Kamer te liggen."

Westerscheldetunnel (foto: Cor Oudesluijs)

Naast het lopende onderzoek van de Tweede Kamer, heeft de stichting Zeeland Tolvrij dit weekend een uitgebreid rapport gepubliceerd waarin met behulp van adviseurs en financieel experts een analyse op de tunnel en de tol wordt losgelaten, vertelt De Boevere. "Het klopt gewoon niet zo. Het is een melkkoe", aldus de ondernemer uit Sluis. "Het had allang gebeurd moeten zijn. Geacht kabinet, maak de tunnel tolvrij. We rekenen op u in Zeeland."

