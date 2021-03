De politie is met in totaal vijftig agenten in de panden op zoek naar administratie en datadragers als computers, laptops en usb-sticks. De Elderschans is eigendom van de broers Salar en Sasan Azimi. De broers komen regelmatig in het nieuws vanwege hun flamboyante gedrag en dure auto's.

Politie doorzoekt hotel De Elderschans in Aardenburg in fraudeonderzoek (foto: HV Zeeland)

Agenten hebben in de panden twee mannen aangehouden. Of dat de broers zijn wil de politie niet bevestigen.

Niet de eerste inval

Vier jaar geleden was er ook al een inval bij hotel De Elderschans. Politie, de gemeente Sluis en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vielen toen gezamenlijk het hotel binnen omdat de documenten van enkele werknemers niet bleken te kloppen. Toen werd er een illegale vreemdeling in het hotel aangetroffen. Salar Azimi verklaarde indertijd dat het ging om een personeelslid van een onderaannemer die op het terrein van het hotel aan het werk was.

