André Bosman vertrekt uit de Tweede Kamer: 'Ik weet nog niet wat ik hierna ga doen'

Bosman zat ruim elf jaar in de Tweede Kamer. Hij moet plaatsmaken omdat zijn maximale termijn er voor de VVD opzit. "Dat is beleid binnen de partij, in principe blijf je twee termijnen", zegt Bosman. "Dat is dus acht jaar en die tijd heb ik ruim overschreden."

Bosman heeft er wel een dubbel gevoel over. "Ik zal het werk gaan missen. Het is een prachtige baan, je bent overal welkom en iedereen wil je van informatie voorzien", zegt hij. "Maar de Kameragenda ga ik niet missen. Steeds weer veranderingen, en ook momenten dat je niet begrijpt dat je in Den Haag moet zijn. Ik kan nu ook weer eens een ouderavond van mijn dochter bezoeken."

André Bosman in de Tweede Kamer (foto: ANP)

André Bosman snapt dat hij moet vertrekken, maar pleit ook voor het aanblijven van ervaren mensen in de Tweede Kamer. "Kamerlidmaatschap is echt een vak, het kost tijd om het goed in de vingers te krijgen. Het is ook een kwestie van een goed netwerk. Als je Kamerleden te vaak wisselt, zie je dat zo'n netwerk verloren gaat. Ik denk dat we het gevaar daarvan, voor het controleren van de wetgever, onderschatten."

'Meer inleven in de gevolgen van beslissingen'

Er zijn wel dingen die hij achteraf anders zou hebben gedaan. "Jawel, ik had me misschien nog beter in moeten leven in de gevolgen van beslissingen voor mensen. Bijvoorbeeld bij de toeslagenaffaire. Beter moeten doorvragen, ook andere mensen moeten raadplegen misschien. Dat zie je op meerdere terreinen gebeuren. Dat de gevolgen van nieuwe wetten voor mensen niet helemaal duidelijk zijn."

Bosman naast premier Mark Rutte tijdens de bijeenkomst met Zeeuwen over het afblazen van de komst van de Marinierskazerne. (foto: Omroep Zeeland)

Het dossier waar Bosman de afgelopen jaren het meest over is aangesproken in Zeeland is ongetwijfeld de marinierskazerne. "Ik had de mariniers graag zien komen, ook omdat Zeeland een maritieme provincie is", zegt Bosman. "Maar de essentie van het hele verhaal was de economische impact. Het herstelplan wat er nu ligt is misschien nog wel beter voor de economie dan de komst van de mariniers. Daar ben ik best trots op."

Toekomst niet duidelijk

Wat hij na zijn Kamerwerk gaat doen, is nog niet duidelijk. "Ik ben daar nog niet mee bezig", zegt hij. "Ik hoor wel eens wat en kijk wel rond, maar ik weet het nog niet. Ik heb een brede belangstelling dus het kan alle kanten opgaan."