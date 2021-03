Voor Van den Houten heeft voetbal geen prioriteit meer

Thomas van den Houten in het shirt van zijn club Spakenburg (foto: Orange Pictures)

"Ik wil meer tijd doorbrengen met mijn zoontje die in Zeeland woont", licht Van den Houten zijn keuze toe op de website van Spakenburg. "Daarnaast heeft mijn werksituatie zich dusdanig ontwikkeld, dat ik het me niet kan veroorloven om alle tijd en energie die ik normaal in het voetbal steek, te missen."

In zijn carrière kwam Van den Houten uit voor GOES, Hoek, Telstar, AFC en Spakenburg. Met AFC werd hij algeheel amateurkampioen van Nederland, maar zijn mooiste wedstrijd uit zijn carrière speelde de linksback voor Spakenburg. "Dat was de bekerwedstrijd in de Arena tegen Ajax." Van den Houten werd voorafgaand aan dat duel landelijk nieuws omdat hij zijn voetbalschoenen was vergeten.