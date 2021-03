Dennis de Nooijer nieuwe trainer Terneuzense Boys

Dennis de Nooijer als coach van Hoek (foto: Orange Pictures)

"Wij zijn ervan overtuigd dat Dennis de Nooijer aan het profiel voldoet om trainer te zijn van onze eerste selectie", zegt voorzitter Peter van den Kieboom. De zaterdagclub moest op zoek naar een nieuwe trainer omdat de KNVB geen dispensatie meer gaat verlenen aan Van den Hemel, de huidige trainer. Van den Hemel heeft niet de juiste trainerspapieren om in de 1e klasse of hoger trainer te zijn.

"Dat is natuurlijk heel zuur voor Hubert", zegt De Nooijer. "Ik heb ook nog even met hem gesproken over hoe het is om bij deze club te werken, maar dat klonk allemaal goed en ik vind ook dat hij moest weten dat ik hier aan de slag ga." De doelstelling voor De Nooijer is simpel: Terneuzense Boys in de 1e klasse houden. "Het is een grote vereniging met potentie. Er staat een goede jonge selectie. Ook met jongens die ik nog ken uit mijn JVOZ-tijd en na Hoek en GOES is het met Kloetinge toch één van de hoogst spelende clubs van Zeeland."

Strubbelingen in België

De Nooijer heeft een een seizoen achter de rug waarin hij bij twee Belgische clubs actief was. "Dat was een jaar vol strubbelingen", legt de Nooijer uit. Bij KSV Roeselaere was hij assistent-trainer, maar die club ging failliet. Daarna maakte hij de overstap naar Lokeren-Temse waar hij de spitsen van advies voorzag. Die club wilde niet met hem verder. De Nooijer is blij dat hij dat achter zich heeft gelaten en zich nu kan richten op Terneuzense Boys. "Het is een mooie uitdaging en ik heb weer iets om naar toe te leven."

Eerder werkte De Nooijer als jeugdtrainer in China bij Dalian Istar en was hij hoofdtrainer bij onder andere Hoek, Philippine, Zeelandia-Middelburg, RCS en Walcheren.