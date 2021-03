Breskens heeft een Bib Gourmand-restaurant te pakken

Restaurant Escobar in Breskens is dit jaar opgenomen in de gids van Bib Gourmand Benelux. Het restaurant is een van de dertien nieuwe binnenkomers in de gids. Of de Campveerse Toren uit Veere, het enige Zeeuwse restaurant dat vorig jaar in de lijst stond, opnieuw opgenomen is in de restaurantgids, wordt volgende week pas bekend.