Vlissingers hopen dat drugsoverlast afneemt zodra buitenlanders weer welkom zijn in coffeeshops

Volgens Billy Brenters, bedrijfsleider van coffeeshop Purple, was er voor de invoering van het ingezetenencriterium geen overlast. Hij gelooft dan ook in het experiment. "Mensen die niet kunnen aantonen dat ze in Nederland wonen, moeten we wegsturen uit de shop. Vervolgens zie je dat ze op straat worden opgevangen door dealers. Dat is het grote probleem."

Camera voor de show

Buurtbewoners beamen dat er overlast is rondom de coffeeshops in Vlissingen. "Ik zie het regelmatig gebeuren dat mensen aan anderen vragen of ze wat willen halen", zegt een vrouw die op de fiets voorbij komt.

Een man op leeftijd die tegenover de coffeeshop aan de Aagje Dekenstraat woont zegt dat hij regelmatig overlast heeft. "Er hangt hier een camera, maar die lijkt er voor de show te hangen. Als ze daar vaker op zouden kijken, zien ze het voor hun ogen gebeuren."

Buurtbewoners van de Aagje Dekenstraat ervaren regelmatig overlast van straathandel (foto: Omroep Zeeland)

Het ingezetenencriterium werd ingevoerd in de zuidelijke provincies om de toestroom van met name Belgische en Franse drugstoeristen te stoppen. Critici zijn bang dat die nu weer zullen terugkomen, maar bedrijfsleider Brenters vindt dat onterecht. "In Vlissingen is nooit drugstoerisme geweest. Er zitten hier maar twee shops. Dat is niet de moeite voor buitenlanders om een eind te gaan rijden. Die willen een rondje doen langs minstens acht shops om overal vijf gram te halen, dan is het pas de moeite waard."

Naar het buitengebied

De meeste buurtbewoners zijn blij met de proef. Ze denken dat de overlast van het straatdealen minder zal worden. Beide coffeshops zitten middenin het centrum van de stad. Een aantal ziet dan ook maar één permanente oplossing om de overlast tegen te gaan: "Ze moeten verkassen, weg hier, naar het buitengebied!"

Bij coffeeshop Purple staat nu nog overal aangegeven dat buitenlanders niet naar binnen mogen (foto: Omroep Zeeland)

Het experiment van de gemeente Vlissingen duurt een jaar. Het is volgens Billy Brenters de vraag of dat lang genoeg is. "Het besluit wordt niet openbaar gemaakt. Toeristen die inmiddels ergens een vast adresje gevonden hebben weten straks niet dat wij ze weer toelaten. Dus ik denk dat een jaar te kort is."

Terneuzen en Goes

De twee andere Zeeuwse gemeenten met coffeeshops, Terneuzen en Goes, doen niet aan het experiment. Ze kijken wel met interesse mee met het experiment in Vlissingen.