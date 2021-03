Tientallen Zeeuwen met Vlaamse huisarts lopen vaccinatie mis, GGD zoekt oplossing

Eerste vaccinaties bij huisarts Bruinisse met AstraZeneca-vaccin (archief) (foto: ANP)

Op dit moment worden via Zeeuwse huisartsen specifieke doelgroepen met Astra Zeneca gevaccineerd. Het gaat om Zeeuwen die 63 of 64 zijn of die het syndroom van Down hebben en nog thuis wonen, of die problemen met hun ademhaling hebben of morbide obesitas hebben. Alleen deze mensen komen in aanmerking voor dit vaccin.

Geen oproep

Naar schatting vallen enkele tientallen Zeeuwen in de grensstreek wel in die doelgroep, maar krijgen ze geen oproep, omdat ze een Vlaamse huisarts hebben.

Grensdorp Koewacht, ook hier wonen Zeeuwen met een Vlaamse huisarts (foto: Omroep Zeeland)

Naar het radioprogramma Zegt u 't Maar belde gisteren één van hen: mevrouw Van Gilst. Haar man en zij komen oorspronkelijk van Walcheren, maar zijn in Aardenburg gaan wonen. Ze hebben bewust gekozen voor een arts uit het Vlaamse Maldegem. "We hadden vrienden op bezoek, een leeftijdsgenoot van mijn man. Die was al wel gevaccineerd, mijn man heeft geen oproep gekregen."

Meerdere telefoontjes

Mevrouw Van Gilst is gaan bellen, met haar Vlaamse huisarts en met de GGD in Goes. De laatste instantie laat weten bezig te zijn met een oplossing. Woordvoerder Lotte Rijk: "We hebben verschillende telefoontjes met dezelfde strekking gekregen. Het heeft onze aandacht."

GGD Zeeland is dezer dagen dus volop in overleg met de landelijke GGD en ook instanties als het RIVM om te kijken naar hoe deze specifieke groep het snelste en beste kan worden gevaccineerd. "We verwachten op korte termijn met een oplossing te komen," aldus Rijk.

'Niet zelf bellen'

Ze benadrukt dat het geen zin heeft zelf te gaan bellen met de GGD in Goes. "Wij zoeken contact als er een oplossing is. Het heeft echt onze aandacht. Maar we vragen nog even geduld."

Rijk vindt het lastig te zeggen hoe groot de groep Zeeuwen is die nu een oproep mist, maar schat dat het zeker om tientallen gaat.

Het gaat om een aantal specifieke doelgroepen die nu een oproep via de Zeeuwse huisarts mislopen, omdat zij een Vlaamse huisarts hebben (foto: Omroep Zeeland)

Grensarbeiders

Naast Zeeuwen die een Vlaamse arts hebben, is er nog een groep die met twee verschillende zorgsystemen heeft te maken: de grensarbeiders.

Rijk zegt daarover. "Wie in Nederland woont, maar in België werkt, wordt in eerste instantie volgens het Belgische programma gevaccineerd. Dat valt echt buiten de GGD Zeeland. "