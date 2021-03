Zorgen om financiële situatie gemeenten: 'We zijn de armste provincie van Nederland'

Zeeland is het tweede risicogebied in Nederland met onder meer de kerncentrale en de drukbevaren Westerschelde. (foto: ANP)

Gemeenten krijgen hun begroting nauwelijks rond, omdat ze veel taken van de rijksoverheid hebben moeten overnemen. Bezuinigingen zijn het gevolg, ook op openbare orde en veiligheid. En dat is een slechte zaak zeggen de Zeeuwse overheden, want Zeeland is het tweede risicogebied in Nederland met onder meer de kerncentrale en de drukbevaren Westerschelde.

Volgens Jon Herselman, bestuurlijk voorzitter van het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO), is de veiligheid in Zeeland niet direct in het geding, maar moet er wel wat veranderen. "We geven nu een signaal af dat het zo niet door kan gaan", zegt hij. "Als er niet structureel geld bij komt zullen we keuzes moeten maken."

40 miljoen bijgelegd

Herselman ziet dat de Zeeuwse gemeenten miljoenen tekortkomen. "Dat is vooral op het gebied van het sociaal domein, jeugdzorg bijvoorbeeld", zegt Herselman. "In 2019 hebben we als Zeeuwse gemeenten 40 miljoen euro moeten bijleggen, en we krijgen er maar drie miljoen voor terug. Dat moet echt anders."

De koek moet groter, er moet meer geld naar de gemeenten vanuit het Rijk" Jon Herselman

Volgens het Overleg Zeeuwse Overheden moeten de tekorten structureel worden aangevuld door het Rijk, en moet dat worden vastgelegd in het regeerakkoord van een nieuw kabinet. Het OZO pleit ook voor een andere verdeling van de gelden uit het gemeentefonds, waarbij er rekening wordt gehouden met de geografische en demografische kenmerken van Zeeland.

Armste provincie

"We zijn de armste provincie van Nederland", zegt Jon Herselman. "Dat is niet langer houdbaar. De koek moet groter, er moet meer geld naar de gemeenten vanuit het Rijk. Met name voor het sociaal domein. Kijk ook naar de verdeling van het geld. Wij zijn een ontzettend uitgestrekte provincie. Dat levert extra kosten op en daar wordt bij de verdeling geen rekening mee gehouden."