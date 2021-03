Ziekenhuis voor even ook museum: metersgrote replica van De Nachtwacht opgehangen

In coronatijd is het niet mogelijk om naar een museum toe te gaan. Daarom heeft het Rijksmuseum, waar De Nachtwacht hangt, besloten de replica naar de mensen toe te brengen. Het Adrz is er blij mee: "Nu de musea dicht zijn en er minder manieren van ontspanning zijn, is het plaatsen van deze replica een mooie beleving voor patiënten en collega's."

De Nachtwacht is één van de beroemdste schilderijen ter wereld. Het is geschilderd in de zeventiende eeuw. Op het doek zijn kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruitenburgh te zien die zich klaar maken om uit te marcheren. Ze worden omringd door andere militieleden. Op de meeste schuttersstukken uit die tijd worden de militairen statisch afgebeeld. De Nachtwacht is daar een uitzondering op door de mannen weer te geven terwijl ze aan het groeperen zijn.

Alleen voor patiënten en medewerkers

Het schilderij is tot en met dinsdag 16 maart te bewonderen van 6.30 tot 20.30 uur, maar dan wel alleen voor patiënten en medewerkers van het ziekenhuis. Het is door de coronamaatregelen niet mogelijk om andere bezoekers van het kunstwerk te laten genieten. Wel is er een mogelijkheid voor verpleeg- en verzorgingshuizen om ook een kopie aan te vragen bij het Rijksmuseum.