D66 in Zeeuwse Kamer: 'Eilanden aanleggen voor Zeeuwse kust'

Die eilanden voor de kust zijn volgens Jetten belangrijk om Zeeland op een duurzame manier te beschermen tegen de klimaatverandering. "Met de klimaatverandering die nu gaande is zullen we opnieuw moeten leren hoe we met het water omgaan", legt Jetten uit.

Als het aan de nummer twee op de lijst van D66 ligt wordt er voortaan op een andere manier naar kustbescherming gekeken. Daarnaast kunnen de eilanden die D66 voorstelt ook gebruikt worden in de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar groene energie). "In de eerste plaats zijn die eilanden natuurlijk voor de kustbescherming én de bescherming van de natuur, in de tweede plaats kunnen ze mogelijk gebruikt worden voor het opwekken en opslaan van energie", zegt Jetten.

Kracht van Zeeland

Nog hogere dijken om de stijgende zee tegen te houden, ziet de huidig fractievoorzitter van de liberaal-democraten niet zitten; die zouden het landschap te veel ontsieren. "De kracht van Zeeland is niet alleen de nabijheid van het water, maar ook de prachtige indeling van het landschap en de historische dorpskernen", benadrukt Jetten.

De komst van eilandjes voor de kust kan ten koste gaan van ruimte voor bijvoorbeeld vissers, geeft Jetten toe. "Dat kan er toe leiden dat er minder gevist kan worden, maar dat betekent ook weer dat de visstand verbetert", zegt Jetten. "Ik denk dat we het in dit onderwerp nog te vaak hebben over de kosten en ik zou hier nou graag meer de Hollandse handelsgeest willen zien."

Tolvrij

D66 wil de Westerscheldetunnel tolvrij maken. Dat wil de partij doen door in het hele land rekeningrijden in te voeren. "Dus betalen naar gebruik", verduidelijkt Jetten. "Dat zou betekenen dat er nergens meer tol geheven zou worden." Volgens D66 is rekeningrijden een eerlijker systeem. "Het gaat ons erom dat je betaalt per gereden kilometer en niet voor het bezit van de auto", aldus Jetten.

Wat de liberaal-democraten betreft komen er wel op verschillende plekken in het land verschillende tarieven per kilometer. Wat Jetten betreft ligt het tarief in de Randstad hoger dan in rustiger gebieden als Zeeland: "We staan op die plekken minder in de file en er zijn minder investeringen in de infrastructuur, dus is het alleen maar eerlijk als mensen op die plekken ook minder betalen."

