Tientallen miljoenen nodig voor externe aanvoer zoet water Schouwen-Duiveland

het gewas lijdt onder droogte (foto: ZLTO)

De beschikbaarheid van zoet water staat onder druk. Periodes van heftige regenval en extreme droogte wisselen elkaar steeds vaker af. Schouwen-Duiveland moet het hebben van lokale neerslag en een beperkte hoeveelheid zoet grondwater. Zeker bij langdurige droogte is er daarom een tekort aan zoet water.

Aanvoerleiding zoet water

De laatste jaren is de roep om een eigen aanvoerleiding met zoet water steeds luider geworden. Daarom zijn de mogelijkheden en de kosten nu in kaart gebracht. Witteveen+Bos vergeleek de aanvoer vanuit drie verschillende bronnen van uiteenlopende kwaliteit met elkaar.

Het water uit de Noorder Krammer is niet geschikt, omdat het te zout is. Het water uit de Eendracht in het Schelde-Rijnkanaal is wel geschikt en ook het Haringvliet kan gebruikt worden. Het Haringvliet levert het meeste zoete water, maar ligt verder van Schouwen-Duiveland. Dat betekent dat er extra transport nodig is om het water op de juiste plek te krijgen.

Boeren op Schouwen-Duiveland hebben niet genoeg aan regen (foto: Adri Joosse)

Er is ook gekeken naar twee verschillende distributiesystemen om het water bij de boer te krijgen: een gesloten leidingstelsel en gebruikmaken van bestaande watergangen en sloten. Om ongeveer 10.000 hectare landbouwgebied van zoet water te voorzien is bij een gesloten stelsel een aanvoercapaciteit van 2 kubieke meter water per seconde nodig. Bij een open distributiesysteem is er 5 kubieke meter water per seconde nodig.

Hoge kosten

Welke variant er ook gekozen wordt, de kosten zijn in ieder geval hoog. De aanlegkosten worden geschat tussen de 40 en 180 miljoen euro. Daar komen de jaarlijkse gebruikskosten bij van 0,8 tot 3,6 miljoen euro. De komende tijd zullen betrokken organisaties inventariseren of er ondanks de hoge kosten toch een rendabele aanvoer uit te werken valt en hoe die bekostigd kan worden.