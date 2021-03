Corona in Zeeland: 77 nieuwe besmettingen, één overlijden en één ziekenhuisopname

(foto: Omroep Zeeland)

De meeste nieuwe besmettingen zijn geregistreerd in de drie Walcherse gemeenten. In Vlissingen kwamen er achttien besmettingen bij en in Middelburg en Veere tien.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente vr 5 mrt za 6 mrt zo 7 mrt ma 8mrt di 9 mrt Borsele 2 2 1 2 3 Goes 3 18 5 5 9 Hulst 3 2 1 5 3 Kapelle 1 3 1 2 2 Middelburg 20 14 23 12 10 Noord-Beveland 3 4 1 2 2 Reimerswaal 4 18 11 8 6 Schouwen-Duiveland 10 14 12 5 6 Sluis 0 3 2 8 2 Terneuzen 11 9 11 8 6 Tholen 4 13 8 15 0 Veere 2 7 2 5 10 Vlissingen 16 18 22 15 18 Totaal Zeeland 79 125 100 95 77

Aangezien de registratie door het RIVM van dag tot dag kan fluctueren, geeft het een beter beeld van de daadwerkelijke situatie als je naar het totaalaantal besmettingen in de voorgaande zeven dagen kijkt. In de onderstaande grafiek hebben we die optelsom per dag gemaakt voor vier Zeeuwse regio's.

Te zien is dat Walcheren verreweg de meeste besmettingen telt, maar dat de lijn wel iets daalt. In de andere regio's blijft het aantal nieuwe besmettingen nagenoeg gelijk.

Aangezien het verschil in aantallen inwoners tussen de dertien Zeeuwse gemeenten nogal groot is, brengt Omroep Zeeland ook het aantal besmettingen naar inwonertal in beeld. Op de onderstaande kaart wordt het zevendagentotaal per 100.000 inwoners weergegeven.

Daaruit blijkt dat Vlissingen de gemeente is met de meeste besmettingen naar inwonertal, gevolgd door Tholen. Die twee gemeenten zitten boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig'. Daarvoor moeten er in zeven dagen tijd meer dan 250 besmettingen worden geconstateerd per 100.000 inwoners.

In Middelburg en Reimerswaal is het aantal nieuwe besmettingen iets afgenomen waardoor die gemeenten van 'zeer ernstig' naar 'ernstig' zijn gegaan.