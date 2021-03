Eigenaar van gouden ring in mestkelder na 25 jaar opgespoord

"We wisten dat de ring ergens in de kelder zou liggen want de vorige eigenaar had het verhaal van de ring aan ons verteld," legt Marisa uit. "De ring is erin gevallen toen een Turkse man zo'n 25 jaar geleden een schaap kwam kopen bij de oud-eigenaar. De man wilde voelen of het schaap wel dik genoeg was en is daarbij zijn ring verloren. Die viel tussen de roosters van de kelder en het is heel gevaarlijk om hem er dan uit te halen. Dat kon niet."

Verbouwing

Toen de familie van Marisa besloot om de mestkelders te verbouwen, moest de mest weggezogen worden en de roosters eruit worden gebikt. Nadat dat gebeurd was, kwam Marisa bij het schoonmaken van de kelders de ring tegen: "Doordat alle mest eruit gezogen was en alle dampen weggetrokken waren, was het voor mij niet gevaarlijk om in de mestkelders te lopen. De kans dat ik de ring tegen zou komen was heel klein want het was natuurlijk goed mogelijk geweest dat de ring bij het leegzuigen van de putten ook was opgezogen."

Marisa Mol met de gouden ring (foto: Omroep Zeeland)

Na de vondst plaatste Mol een oproep op Facebook om de eigenaar van de ring te vinden. Ze kreeg al snel veel reacties: "In de ring staat de naam 'Fatma' gegraveerd. Dat hadden we bewust niet bij de oproep gezet zodat de eigenaar zelf kon vertellen wat er in de ring staat en we op die manier zeker konden weten dat het de eigenaar is. De eigenaar kon de naam meteen bevestigen en had zelfs nog foto's van zichzelf waarop hij de ring droeg. We zijn er dus vrij zeker van dat we de echte eigenaar gevonden hebben."

De ring gaat terug naar de eigenaar, die inmiddels in Turkije woont. Zodra de coronamaatregelen het toelaten komt hij of zijn familie de ring ophalen.