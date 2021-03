Uitbater hotel De Elderschans is ontdaan: Tientallen mensen willen hun boekingen annuleren

Fraudeonderzoek bij hotel in Aardenburg (foto: HV Zeeland)

De broers Salar en Sasan Azimi, de eigenaren van het hotel, zijn aangehouden. De twee mannen worden verdacht van witwassen, hypotheekfraude en valsheid in geschrifte. De politie en het Openbaar Ministerie namen de administratie, computers, telefoons en andere datadragers in beslag. Naast de broers hebben politie en het Openbaar Ministerie nog acht andere verdachten op het oog.

'Kantoortje was nog van hem'

De inval was in alle vroegte vertelt uitbater Aryan: "Mijn vrouw maakte me wakker dat er politie stond voor mijn huis. Ik ben achter de politie aangereden. Ze zeiden meteen dat het niets met mij aan te maken had of met het hotel. Er zit een kantoortje in het hotel en daar moesten ze zijn."

Dat kantoor is van Salar Azimi. "Ik ken hem al jaren en ga ook niet slecht over hem praten. Ik heb hem nooit op criminaliteit kunnen betrappen. Ik heb nooit iets verdachts gezien. Voor mij is iedereen onschuldig totdat anders is bewezen."

Toen Aryan in januari 2020 uitbater werd vroeg Salar Azimi hem of hij het kantoor bij het hotel mocht behouden. "Hij wilde dat kantoortje graag houden. Het hotel is van mij, maar dat kantoortje was dus nog van hem."

"Het is gewoon niet leuk. Ik heb al tientallen telefoontjes gekregen van mensen die hun boeking willen annuleren."" Arash Aryan, uitbater van hotel De Elderschans

'Het achtervolgt heel veel mensen'

De gasten van het hotel zagen vanmorgen ineens allemaal politie voor de deur. "Het is gewoon niet leuk. Ik heb al tientallen telefoontjes gekregen van mensen die hun boeking willen annuleren", reageert de uitbater ontdaan. "In 2017 was er ook een grote inval en daarna waren er nog een paar controles. Blijkbaar konden ze niks vinden. Het achtervolgt heel veel mensen, ook mijn personeel."

Pochen

De broers komen regelmatig in het nieuws vanwege hun flamboyante gedrag en dure auto's. Aryan: "Ik heb heel vaak discussies gehad over zijn gedrag. Dat pochen. Het is ook zijn verdienmodel. Ik weet dat hij en zijn familie altijd heel hard hebben gewerkt. Zijn moeder heeft hier in het verleden nog in het hotel gewerkt."

Toen Aryan nog geen uitbater was kwam hij weleens als gast in het hotel. "Toen stonden er allemaal van die vage, louche types om Salar heen. Dat voelde niet goed. Die kwamen vaker voor Salar aan de receptie."

'Gigantisch moeilijk jaar'

De uitbater van hotel De Elderschans baalt van alle commotie. "Het hotel krijgt op deze manier een slechte naam. Dit heeft grote gevolgen. We hebben het al moeilijk door corona. In januari vorig jaar ging ik open en twee maanden later moest ik alweer dicht. Het is een gigantisch moeilijk jaar geweest."

Aryan hoopt dat mensen zijn hotel los zien van de invallen. "Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Ik doe heel veel zaken met mensen uit de omgeving en iedereen linkt deze familie aan het hotel. Ik wil dat dat een keer afgelopen is. Ik heb mijn eigen manier van doen en laten, mijn eigen manier van zaken doen."

De uitbater van De Elderschans baalt van de slechte publiciteit voor zijn hotel.