Coronaproof en duurzaam: kleding ruilen met een doorgeeftas

"Duurzaamheid is de voornaamste reden dat we dit doen. We willen iedereen stimuleren om niet snel impulsaankopen te doen. Kleding hergebruiken is van alle tijden en al helemaal geen taboe meer", voegt Tamara eraan toe.

Kettingkledingruil werkt simpel. Er is een ketting van mensen die een tas kleding doorgeeft. Je krijgt de tas kleding, haalt eruit wat je leuk vindt, stopt erin wat je zelf niet meer aantrekt en geeft het door aan de volgende. "Op die manier kom je soms ook kleding tegen die je normaal niet zou kopen in de winkel, maar wat uiteindelijk toch wel heel erg leuk blijkt te staan", zegt Marije.

Amsterdams concept

Het idee komt oorspronkelijk uit Amsterdam en Marije zag het voorbij komen op sociale media. "Dat lijkt mij ook leuk in Vlissingen. Ik vroeg Tamara of ze me ermee wilde helpen en ze reageerde enthousiast. Zij trommelde wat dames op uit haar vrienden- en kennissenkring en binnen een week hadden we al tien deelnemers."

Tamara Wedervoort en Marije Wolf uit Vlissingen maken de doorgeeftas klaar (foto: Omroep Zeeland)

De groep in Vlissingen bestaat inmiddels uit 23 dames die allemaal redelijk dicht bij elkaar in de buurt wonen. Het is de taak van Marije om de route voor de doorgeeftas te bepalen. "Het mooiste zou zijn als je lopend de tas naar de volgende kunt brengen, maar de tas wordt steeds zwaarder", lacht Marije. Ze zorgt er wel voor dat de ketting goed op elkaar aansluit. "Het is de bedoeling dat je het liefst de fiets pakt of lopend gaat. Dat heeft natuurlijk ook weer met duurzaamheid te maken."

Tas zorgt ook voor sociaal contact

De leden van de kettingkledingruil zitten met elkaar in een WhatsAppgroep en zodra iemand een leuk kledingstuk uit de tas heeft gevist deelt ze dat met de rest. "Het is altijd leuk om terug te zien dat je iemand anders blij kan maken met iets wat je zelf niet meer draagt", zegt Tamara.

De dames zijn van plan om in de toekomst een bijeenkomst te organiseren. "We hebben erg veel gemeen en het is een hele sociale groep. We zouden het daarom leuk vinden om elkaar eens in het echt te ontmoeten want nu gebeurt alles via WhatsApp en zie je alleen degene die voor jou de tas heeft gekregen en de volgende aan wie je hem doorgeeft. Hopelijk kunnen we snel iets organiseren als de maatregelen weer wat versoepeld zijn", aldus Marije.

Deze ketting is alleen bedoeld voor vrouwen uit Vlissingen, Ritthem, Koudekerke en Oost-Souburg. Er bestaan ook kettingkledingruilgroepen in Middelburg en Goes.