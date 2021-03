Koning Willem-Alexander houdt online-toespraak bij de Four Freedoms Awards

Het gaat om de awards van 2020 die vorig jaar vanwege corona niet overhandigd konden worden. De prijzen worden uitgereikt aan mensen en organisaties die zich hebben ingezet voor de vier vrijheden van President Roosevelt.

Demissionair minister-president Mark Rutte reikt de Internationale Four Freedoms Award uit aan de Verenigde Naties. Guus Hiddink, tegenwoordig bondscoach van Curaçao, doet dat aan journalist Sander de Kramer. Journaallezers Simone Weimans zal een onderscheiding geven aan de Filippijnse journalist Maria Ressa, reclamemaker Mark Woerde overhandigt de medaille aan Religions for Peace International en actrice Hadewych Minis geeft een onderscheiding aan Palermo Leoluca Orlando, de Italiaanse burgemeester die zich heeft ingezet voor bootvluchtelingen.

Het is dit jaar 80 jaar geleden dat President Franklin Delano Roosevelt in 1941 in zijn historische Four Freedoms speech de vier essentiële vrijheden formuleerde die volgens Roosevelt noodzakelijk zijn voor een duurzame democratie: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van angst. Sinds 1982 worden de Roosevelt Four Freedoms Awards elke twee jaar in Middelburg uitgereikt. Eerdere laureaten waren onder anderen Angela Merkel, Malala Yousafzai, Nelson Mandela en Desmond Tutu.

Studente Demi de Randamie gaat in gesprek over Freedom from Want. Zangeres en rechtenstudent Isabel Provoost interviewt Maria Ressa over de Freedom of Speech. Rapper Cycz (Bram Mvambanu) praat over Freedom from Fear en de Amsterdamse Just Pallandt praat met Azza Karam over de Freedom of Worship.