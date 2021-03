Zeevaartstudenten weer terug van stage: 'Op zee was corona heel ver weg'

Gijs, Arjan en Marc (foto: Omroep Zeeland)

"Het was gewoon gek om tijdens de lockdown weer thuis te komen", vertelt Gijs van Hulst uit Vlissingen. De derdejaarsstudent van de maritieme opleiding was een paar maanden van huis. Gijs heeft tijdens het varen veel landen gezien en nog meer geleerd. "We moesten alleen wel heel veel in de haven blijven, want de wal mochten we amper op. Het voordeel was dan weer dat er op het schip geen corona was."

Ook Arjan Maljaars herkent de situatie van zijn medestudent. De inwoner van Aagtekerke zag havens in Saoedi-Arabië, Ghana en Turkije. "Anderhalve meter? Op zee hoefde je je niet aan de regels te houden wanneer iedereen negatief was getest. Van corona heb ik dus maar weinig last gehad."

Vijf extra maanden aan boord

Volgens Marc van Gils uit Kats gaf het varen zonder corona juist ook vrijheid. "Je ziet prachtige landen en we hebben er amper last van gehad. Ik heb wel geleerd dat het leven op een schip zelfredzaam is. De zeevaart is erg zelfstandig."

Deze studenten hebben weinig problemen gehad, maar dat loopt wel eens anders zegt teamleider Arno Siereveld. Volgens hem is het vooral lastig om studenten aan en van boord te krijgen. "Een student heeft vorig jaar vijf extra maanden aan boord gezeten. De planning was juni, maar door verschillende reden kwam hij pas in november van boord."

De drie studenten tijdens hun stage (foto: Studenten)

Toch was deze student volgens Siereveld een uitzondering. "Alles zat bij hem tegen, maar over het algemeen gaat het aan en van boord halen van de studenten de afgelopen maanden prima."

Marc, Arjan en Gijs hebben alle drie nog één lange stage te gaan. Ze kijken er al reikhalzend naar uit. Al hoopt Gijs dat er dan meer versoepelingen zijn. "Iets meer van boord in landen zou wel mooi zijn."