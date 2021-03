Garnalenvisserij verdwijnt uit Breskens

Breskens 29 (foto: Leon Zinken)

De gemeente Sluis was altijd tegen de verhuizing, maar die verplaatsing lijkt nu toch door te gaan. In Breskens is nog één garnalenvisser actief. Breskens heeft een lange traditie op het gebied van garnalenvisserij. De vismijn werd in 1935 opgericht. Ooit waren er 24 garnalenvissers actief. In 2018 werden nog twintig miljoen garnalen aangevoerd.

Op de visafslag in Breskens worden alleen garnalen verwerkt. De mijn draaide op vissers van buiten. Ze kwam uit Tholen, Yerseke en Vlissingen. Onderzocht is aan welke haven zij de voorkeur gaven. Een meerderheid koos voor Vlissingen.

In een persbericht benadrukte de gemeente Sluis dinsdagavond dat 'de visserijbeleving' een centrale plaats moet krijgen in de toeristische hotspot die de haven van Breskens moet worden. De gemeente is 'buitengewoon ontstemd' over de verhuizing.

