Goedemorgen! Grootste zonnedak van Nederland, koning houdt toespraak en kettingkledingruil

Aan het eind van het jaar heeft Vlissingen het grootste zonnedak van Nederland. Op de daken van de terminals van logistiek bedrijf Verbrugge liggen dan 140.000 zonnepanelen. Later wil Verbrugge op loodsen in Terneuzen nog eens 60.000 zonnepanelen plaatsen. In Vlissingen heeft Verbrugge tientallen loodsen aan de Scaldiahaven en de Quarleshaven. Dit jaar worden daar 140.00 zonnepanelen opgelegd, genoeg voor 50 megawatt aan vermogen.

(foto: Foto: Anneke van den Dries)

Koning Willem-Alexander houdt op 31 maart een videotoespraak tijdens de online-uitreiking van de Four Freedoms Awards in Middelburg. De awards worden ook digitaal uitgereikt. Het gaat om de awards van 2020 die vanwege corona niet overhandigd konden worden. De prijzen worden uitgereikt aan mensen en organisaties die zich hebben ingezet voor de vier vrijheden van president Roosevelt.

Fraudeonderzoek bij hotel in Aardenburg (foto: HV Zeeland)

"Ik heb er niets mee te maken." Uitbater Arash Aryan van hotel De Elderschans in Aardenburg is helder over de inval die gisteren bij zijn bedrijf werd gedaan. De broers Salar en Sasan Azimi, de eigenaren van het hotel, zijn aangehouden. Volgens de uitbater kost de inval hem klanten. "Het is gewoon niet leuk. Ik heb al tientallen telefoontjes gekregen van mensen die hun boeking willen annuleren", reageert de uitbater ontdaan.

Kettingkledingruil: kleding ruilen via een grote doorgeeftas (foto: Omroep Zeeland)

Niet online of in tien minuten winkelen, maar toch je garderobe vernieuwen. Het kan via 'kettingkledingruil', een initiatief dat Tamara Wedervoort en Marije Wolf naar Vlissingen hebben gebracht. Via een doorgeeftas kan er coronaproof kleding worden geruild. Op die manier krijgt kleding een tweede of derde leven. Iets wat erg belangrijk is voor Tamara en Marije.

Grijs en flinke waterplassen van de regen in Vlissingen (foto: Ria Brasser)

Weer

De dag begint bewolkt, maar het blijft vanochtend wel droog. Als je naar buiten moet, is het wel verstandig een regenpak mee te nemen: vanmiddag en vanavond gaat het regenen. Het gaat in de loop van de dag ook harder waaien, dat is de opmaat naar een windere dag morgen met zware windstoten tot 100 kilometer per uur.