Geacht kabinet: 'Help Zeeland aan meer zorgpersoneel'

Het nieuwe kabinet moet Zeeland aantrekkelijker maken voor medisch- en zorgpersoneel, dat vindt Peter Kemp uit... Posted by Zeeland Kiest on Tuesday, March 9, 2021

Om meer handen aan bed te krijgen vindt Kemp dat het aan het nieuwe kabinet is om Zeeland te promoten. Het moet mogelijk zijn om meer medisch personeel en zorgpersoneel te interesseren om naar onze provincie te komen. Daarnaast moet er geld beschikbaar komen om meer mensen in Zeeland te kunnen opleiden.

Ontgroening en vergrijzing

Twee gevleugelde begrippen in de zorg in Zeeland zijn volgens Kemp de ontgroening en de vergrijzing. Zeeland vergrijst, dus er zijn meer oudere mensen om voor te zorgen. Maar tegelijkertijd trekken jonge mensen weg uit Zeeland in verband met hun studie en carrièremogelijkheden. Dat bedoelt Kemp met ontgroening.

En over die ontgroening maakt Kemp zich zorgen. "Jonge mensen trekken weg, terwijl we hen in de toekomst zo hard nodig hebben. Dus als we een toename hebben van het aantal ouderen in de provincie en de jongeren trekken meer dan gemiddeld weg, dan hebben we te maken met twee bewegingen die elkaar niet helpen", denkt Kemp.

Handen nodig voor toenemende zorgvraag

Nu de zorgvraag toeneemt in Zeeland, maar ook in de rest van Nederland, zijn er meer handen nodig om die zorgvraag aan te kunnen. Volgens Kemp is er in Nederland sowieso een tekort aan beroepsbevolking. Dus dat personeel naar Zeeland halen is een kortetermijnoplossing.

Voor een oplossing op langere termijn denkt Kemp toch aan andere middelen. "Je kan specialisten uit het buitenland halen. Of je zorgt voor een digitale snelweg. Het kabinet moet investeren in zo'n digitale snelweg, zodat we snelle en slimme oplossingen kunnen vinden. Daarom is er glasvezel door heel Zeeland nodig", aldus Kemp.

SVRZ-locatie De Kraayert in Lewedorp (foto: Omroep Zeeland)

Kemp is bang dat als er niets gebeurt, het spaak gaat lopen met de zorg in Zeeland: "Op een gegeven moment moeten we dan 'nee' verkopen in de zorg omdat we simpelweg geen mensen hebben of omdat we geen specialistische zorg meer in Zeeland kunnen aanbieden. Dat is iets wat we niet willen."

'Zorg is mensenwerk, maar die mensen moeten er wel zijn'

Doordat Kemp dagelijks te maken heeft met de zorg in Zeeland, ziet hij de uitdagingen die er zijn met betrekking tot het vinden van personeel. "Zorg is mensenwerk, maar die mensen moeten er wel zijn", aldus Kemp.

Lees ook: