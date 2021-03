Zeeuws emancipatie-icoon Joke Boonman overleden

Joke Boonman, jarenlang actief binnen de Zeeuwse vrouwenbeweging, is afgelopen weekend overleden (foto: Pank van Wisselingh)

Joke Boonman was vereenzelvigd met de strijd voor vrouwenemancipatie. Ze ging in 1977 werken bij het Zeeuwse bureau van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (nu Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Joke had de taak om het beleid uit te dragen bij provincie, gemeenten en de bevolking. Na het Jaar van de Vrouw van de Verenigde Naties in 1975, was er twee jaar later een staatssecretaris voor emancipatie, met een bijbehorende ambtelijke organisatie en een subsidieregeling voor activiteiten in het land.

Niet stil

In die tijd waren er al vrouwenpraatgroepen en cursussen. Deze cursussen werden VOS genoemd, wat stond voor 'Vrouwen Oriënteren zich in de Samenleving'. Boonman moest inventariseren of deze bijeenkomsten aansloegen in Zeeland. Dat was zo: ze merkte dat het leefde in Zeeland, in bijna iedere gemeente was een werkgroep die honderden cursussen hebben georganiseerd. Vrouwen die toen met Joke Boonman te maken kregen omschrijven haar als duidelijk en gedreven. Een van hen: "We kwamen haar overal tegen en ze liet zich duidelijk horen. Ze was bepaald geen stil, afwachtend type. Joke gaf informatie, porde de boel op en was glashelder en standvastig in haar standpunten."

Alie Kooiman kende Boonman ook goed. Zij zegt dat haar moeder het bij de opvoeding belangrijk vond om mee te geven dat vrouwen voor zichzelf moeten zorgen en niet afhankelijk zijn. "Joke heeft dat met verve uitgedragen." Volgens Kooiman vond Boonman dat er veel bereikt is in de afgelopen veertig jaar, "maar ze was ook nog vlammend kwaad als ze zag hoe vrouwen in de beeldvorming werden weggezet."

Alie Kooiman haalt herinneringen op aan Joke Boonman

Volgens haar werd Boonman boos als een mannelijke winnaar van een sportevenement volop aandacht kreeg in de krant, terwijl de vrouwelijke winnaar het met drie regels tekst moest doen.

Vrouwtjes

Boonman was betrokken bij de oprichting van stichting Kinderopvang De Bevelanden, bij de oprichting van de Janneke Dierxschool, de vrouwenvakschool in Zeeland en de werkgroep vrouwenactiviteiten in Borsele. Volgens bekenden was Boonman fel op de term 'vrouwtjes' als het om vrouwen ging. "Zijn het kabouters? Passen ze in luciferdoosjes? Nee? Dan zijn het geen vrouwtjes." Ook luisteraars van Omroep Zeeland maakten kennis met haar standpunten. Boonman was jarenlang lid van het panel van het discussieprogramma Zeeuws Diep.

Joke was een boerendochter, haar moeder hamerde erop dat dat ze een opleiding moest volgen en haar brood moest verdienen. Dat deed ze. En met haar man Piet heeft ze altijd op een boerderij gewoond, net buiten Nisse. Toen hun dochter een paar jaar geleden de boerderij overnam, verhuisden Joke en Piet naar het dorp.

Boonman was al een paar jaar ziek voordat ze zaterdag overleed.