Eddie Murphy kiest muziek van Zeeuwse producer voor film Coming 2 America

In 2019 maakte Jailo kans op een Grammy Award met het nummer Let Go. Het nummer stond op de soundtrack van de film Spider Man: Into the Spider-Verse. Dat nummer werd gezongen door de Amerikaanse artiest Beau Young Prince en ook nu werkt Jaimy met hem samen.

Dankzij de digitale wereld is hij een jaar acht geleden met de rapper uit Washington D.C. in contact gekomen. Jaimy: "Hij heeft mij een berichtje online gestuurd dat hij het tof vond wat ik aan het doen was. Nu zijn we acht jaar verder. Let Go is multiplatina gegaan, dat wil zeggen meer dan 2 miljoen verkochte exemplaren."

Gewoon volgen wat je hart zegt en lekker muziek maken" Jaimy Lageweg (DJ Jailo)

Sinds zijn bijdrage aan de soundtrack van de Spidermanfilm zijn er méér mogelijkheden gekomen. Jaimy: "Er is vraag naar vanuit de filmwereld. Wij leveren dan gewoon aan, maar we maken natuurlijk wel iets dat we zelf ook tof vinden. In dit geval heeft Eddie Murphy zelf de songs gekozen, dus dat maakt het toch wel wat specialer."

DJ Jailo (foto: Omroep Zeeland)

Een echt antwoord op de vraag waarom zijn muziek in de smaak valt in Hollywood heeft Jaimy niet: "Gewoon volgen wat je hart zegt en lekker muziek maken. Hopelijk kan het zo voortgezet worden en kunnen we naar de volgende grote film gaan."

Jaimy Lageweg, artiestennaam Jailo, komt uit Middelburg en speelde al op meerdere grote festivals. Hij draait van R&B tot zware hiphop beats. Lageweg toerde ook al een paar keer door de Verenigde Staten en produceert zijn eigen muziek.

Jailo legt uit hoe zijn nummer op de soundtrack kwam

