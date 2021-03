Honderd mensen geëvacueerd bij brand in oude kolencentrale Borssele

De brand bij de kolencentrale bij Borssele veroorzaakte veel rookontwikkeling (foto: Omroep Zeeland)

De brand ontstond rond het middaguur tijdens sloopwerkzaamheden. Door een nog onbekende oorzaak is isolatiemateriaal gaan smeulen, waarna het vlam vatte. Volgens een woordvoerder van energieproducent EPZ, de eigenaar van de voormalige kolencentrale, was het vuur snel geblust en konden de medewerkers vervolgens weer terug naar kantoor. Rond 13.00 uur werd het sein brand meester gegeven.

'Zeker honderd'

De woordvoerder schat het aantal mensen dat hun werkplek moest verlaten vanwege de rook op 'zeker honderd'. "En dan hebben we nog geluk dat veel mensen nu thuiswerken, anders waren het er meer", aldus woordvoerder Monique Linger.

Hoe het komt dat het isolatiemateriaal in brand vloog wordt volgens Linger nog onderzocht. Duidelijk is dat er op dat moment sloopwerkzaamheden gaande waren, maar of die de oorzaak waren van de brand moet nog blijken uit het onderzoek.

Metaalbrand

Het is niet de eerste keer dat er brand ontstaat tijdens de sloop van de kolencentrale. Een brand in de turbine van de kolencentrale in oktober was erg lastig te blussen omdat het om een metaalbrand ging. Dat gaat gepaard met zeer hoge temperaturen en maakte het werk voor de brandweer erg lastig. Maar daar was in dit geval geen sprake van.

De kolencentrale bij Borssele werd op 24 november 2015 gesloten. In juli werd begonnen met de sloop. Dat gebeurt stukje bij beetje, omdat het gebouw laten ontploffen te gevaarlijk is met de kerncentrale in de buurt. Daarom werd de 172 meter hoge schoorsteen afgelopen zomer met een grote kraan van bovenaf afgeknabbeld. In 2022 moet de centrale helemaal zijn opgeruimd. Op het dan lege terrein wordt groen ingezaaid en wat er dan gebeurt met het stuk grond is nog niet bekend.

