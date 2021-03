Stormachtig weer op komst: GGD sluit uit voorzorg teststraat in Vlissingen

Foto: Jaap Dorleijn (foto: Omroep Zeeland)

De teststraat in Vlissingen zit op een parkeerplaats van het ziekenhuis Adrz en wordt overdekt met grote witte tenten. Wanneer er te veel wind staat kan daar niet gewerkt worden. Om diezelfde reden werd bij de vorige storm de teststraat in Vlissingen ook al gesloten.

'Uit voorzorg'

"Bij die harde wind moet je er niet aan denken dat er tenten wegwaaien of dat er onderdelen op personeel of mensen die komen testen terecht zouden komen. Dus houden we de teststraat uit voorzorg dicht", zegt Joy Engelbrecht van de GGD Zeeland.

Het onstuimige weer trekt vanuit het zuidwesten over het land. Het weerinsitituut KNMI geeft voor Zeeland code geel af vanwege de harde wind van 07.00 uur tot 18.00 uur. Tijdens de piek is er volgens het KNMI in onze provincie plaatselijk kans op zeer zware windstoten van honderd tot wellicht 110 kilometer per uur.

In Zeeland net geen storm

Of het weer in Zeeland daadwerkelijk een storm genoemd mag worden is volgens de voorspellingen nog maar de vraag. Daarvoor moet er een uur lang gemiddeld windkracht negen gemeten worden. Volgens de voorspellingen zal dat op de Wadden wél het geval zijn, maar in Zeeland net niet. Voor onze provincie wordt windkracht acht afgegeven.