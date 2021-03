Dit gezin verruilt de Randstad voor Zeeland en ze zijn niet de enigen

Zeeland was het afgelopen jaar populair bij huizenkopers uit de Randstad. Uit cijfers van makelaarsvereniging NVM blijkt dat het aantal huizenkopers uit die regio dat in Zeeland een huis heeft gekocht aanzienlijk is gegroeid.

Groei door corona

Volgens de Zeeuwse voorzitter van makelaarsvereniging NVM, Hendrik van Hoeve, komt die toename door corona. "Mensen zijn op zoek naar rust en ruimte. Veel mensen werken nu thuis en kunnen dat deels blijven doen. Ze zoeken vaak ook een huis met een grotere tuin en een extra kamer om in te kunnen werken", zegt hij.

In Zeeuws-Vlaanderen was het afgelopen jaar 5,2 procent van de huizenkopers afkomstig uit de Randstad. In 2015 was dat nog 2,2 procent en in 2019 was dat 2,3 procent. Boven de Westerschelde was dit 9,3 procent van de kopers, tegenover 5,9 procent in 2015 en 7,6 procent in 2019. Tholen is niet meegenomen in deze berekeningen, omdat de NVM dat onder West-Brabant schaart. Met Randstad wordt in dit onderzoek bedoeld: Stadsgewest Utrecht, Agglomeratie Haarlem, IJmond, Zaanstreek, Amsterdam, Overig agglomeratie Amsterdam, Het Gooi en Vechtstreek, Agglomeratie Leiden en Bollenstreek, Agglomeratie 's Gravenhage, Zoetermeer, Delft en Westland, Rijnmond, Drechtsteden, Almere.

Yvon en Johannis verhuizen volgende maand met hun twee kinderen naar Goes. Johannis komt oorspronkelijk uit Middelburg, Yvon uit Groningen. "Ik was degene die juist graag naar Zeeland wilde", vertelt Yvon. "We werken allebei vier dagen. Ik in Rotterdam en ik kan daar in de toekomst sowieso de helft van blijven thuiswerken. Johannis werkt in Den Haag en hoeft straks nog maar één dag per week naar kantoor."

Rust en ruimte is de grote meerwaarde

De reden waarom ze niet in de Randstad willen blijven is dat ze de kinderen graag willen opvoeden in een omgeving waar meer rust en ruimte is. "We hadden op termijn de stap ook wel willen maken, maar dan moet je eerst een nieuwe baan hebben gevonden in de buurt. Nu kunnen we bij onze huidige werkgevers blijven, maar wel verhuizen naar een omgeving waar we gelukkiger van worden", leggen ze uit.

Yvon Glazenborg en Johannis Kosten verhuizen volgende maand met hun kinderen van Berkel naar Goes (foto: Omroep Zeeland)

NVM-voorzitter Van Hoeve hoort vaker dat het thuiswerken de doorslag geeft. "Dat thuiswerken heeft er echt voor gezorgd dat meer mensen het afgelopen jaar de stap hebben gemaakt. Verder is de behoefte aan rust en ruimte, mede door corona, ook toegenomen. We zien ook veel oudere echtparen, wiens kinderen niet meer van hen afhankelijk zijn, naar Zeeland komen."

Ik heb het huis niet eens gezien. Yvon is gaan kijken en heeft het gekocht." Johannis Kosten - verhuist van de Randstad naar Zeeland

Wat volgens Van Hoeve ook meespeelt zijn de huizenprijzen op dit moment in de Randstad. "Het is daar vol en de prijzen rijzen al een tijdje de pan uit. In Zeeland krijg je veel meer huis voor minder geld. Dus mensen kunnen in veel gevallen hun huis goed verkopen in de Randstad en weer iets goedkopers of groters terugkopen in Zeeland."

Toch is het niet makkelijk om in Zeeland een huis te kopen op het ogenblik. In de populaire stedelijke gebieden zoals Goes en Middelburg wordt al regelmatig overboden. Ook Yvon en Johannis moesten snel handelen bij de aankoop van het huis in Goes. "Ik had het huis niet eens gezien. Yvon is gaan kijken en heeft het gekocht", lacht Johannis. "Het is binnen een dag reageren, gaan kijken en een bod uitbrengen", zegt Yvon. "Wij hebben voorwaarden als 'onder voorbehoud van financiering' laten varen. Ondanks dat wij overboden zijn door andere mensen, wilden ze het daarom toch aan ons verkopen."

Gevaar op de Zeeuwse huizenmarkt?

Zijn Randstedelingen op deze manier niet een bedreiging voor de Zeeuwen op woningmarkt, is dan de vraag. "Het beïnvloedt natuurlijk wel de prijs en in de populaire gebieden zal dat de markt nog meer gespannen maken", zegt Van Hoeve. "Verder is er te weinig nieuw gebouwd. Het is natuurlijk ook niet alleen deze groep. Iedere koper is op dit moment een concurrent. Het gaat over het algemeen gewoon heel goed op de Zeeuwse woningmarkt."

