CDA in Zeeuwse Kamer: Niet één, maar twee kerncentrales nodig om doelen te halen

Joba van den Berg tijdens een stemming in de Tweede Kamer (foto: ANP)

Van den Berg gaat geen jaartal noemen wanneer wat het CDA betreft een einde komt aan de tol voor een rit door de Westerscheldtunnel. "Het CDA wil in gesprek over een haalbare oplossing. In Den Haag gaan dingen in stapjes", legt ze uit.

'Loze beloften van andere partijen'

Volgens het Zeeuws Kamerlid kunnen er niet zomaar honderden miljoenen euro's op tafel gelegd worden om de tunnel tolvrij te maken. "Waar het CDA wel voor heeft gezorgd, samen met Middelburger Rutger Schonis van D66, is een onderzoek om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Dat is stap één. Dan moet je kijken hoe je in stappen verder kan komen", legt ze uit. Van den Berg vindt sommige andere partijen ongeloofwaardig door te roepen dat de Westerscheldetunnel tolvrij gemaakt moet worden, maar dat zij ondertussen wel miljarden op infrastructuur willen bezuinigen. "Wij willen geen loze beloftes maken en kijken hoe we er in stappen kunnen komen."

Daarnaast wil het CDA snel inzetten op een duurzame energiemix. "En daar hoort kernenergie bij, dat is een serieuze optie. Samen met de energiesector ontwikkelen we plannen voor tenminste twee kerncentrales." Wat Van den Berg betreft komt die centrale dan in Zeeland.

'Kerncentrale welkom in Zeeland'

"Ik heb aangegeven dat de kerncentrale welkom is in Zeeland", aldus Van den Berg. Of hier dan nóg een kerncentrale moet komen, weet ze nog niet. "Als het bericht is dat we bereid zijn er twee te nemen, dan neem ik dat mee naar Den Haag. Maar het kan handig zijn om dat op twee plekken te doen qua leveringszekerheid." Het CDA kiest niet specifiek voor één manier van energie opwekken. "Wij zeggen: én, én, én. Windmolens op zee, zonne-energie, getijdenenergie, alles is nodig. Maar de doelen voor 2050 zijn niet alleen haalbaar met zon, wind en water, daar zul je kernenergie voor nodig hebben.

In het gesprek in De Zeeuwse Kamer benadrukt Van den Berg hoe belangrijk de regio is voor het CDA. "Grote steden hou je alleen maar leefbaar als je investeert in de regio." Daarom vindt ze het mooi om te horen dat Zeeland populair is bij huizenkopers uit de Randstad.

Mocht Van den Berg weer in de Tweede Kamer komen, dan weet ze al wat er bovenaan haar agenda staat: goed in de gaten houden dat de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt rond de compensatie voor het mislopen van de marinierskazerne, worden nagekomen.

Luister hier naar het gesprek met Joba van den Berg:

CDA wil twee kerncentrales

