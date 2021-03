Vlissingen in landelijke top-10 autovernielingen

Vorig jaar zijn in Zeeland 685 autovernielingen bij de politie geregistreerd. (foto: Politieteam Walcheren)

Van alle gemeenten in Nederland, komt Vlissingen daarmee op nummer 10 per 1000 auto's te staan.

Ook in Hulst en Middelburg vonden relatief veel opzettelijke beschadigingen plaats. In Borsele lag het vandalisme het laagste van alle Zeeuwse gemeenten: het aantal was hier op 1,5 per 1.000 auto's. Ook in Schouwen-Duiveland en Veere lag het aantal relatief laag.

Onder landelijk gemiddelde

Zeeland scoort ondanks het hoge aantal aantal autovernielingen (3,3 per 1.000 auto's) onder het landelijk gemiddelde. Deze ligt volgens Independer op 3,7 per 1.000 auto's.

In absolute zin werden er in Zeeland de minste auto's vernield. In Flevoland, Overijssel, Drenthe en Gelderland lag het aantal vernielingen relatief lager. De meeste vernielingen waren in Zuid-Holland, Noord-Holland en Limburg.