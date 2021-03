Forse stijging in aantal coronabesmettingen, vooral op Walcheren

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Opnieuw worden de meeste nieuwe besmettingen geregistreerd op Walcheren. De gemeente met de meeste nieuwe besmettingen is Middelburg, daar is bij 28 inwoners besmetting met het coronavirus vastgesteld. Vlissingen volgt met 26 nieuwe geregistreerde coronabesmettingen.

Eén sterfgeval en één ziekenhuisopname

Het RIVM meldt verder één sterfgeval, het gaat om een inwoner van de gemeente Vlissingen. Verder meldt het RIVM één ziekenhuisopname, het gaat om een inwoner van de gemeente Terneuzen die vanwege ernstige coronaklachten in het ziekenhuis is opgenomen.

Aangezien de registratie door het RIVM weleens van dag tot dag fluctueert, berekent Omroep Zeeland iedere dag het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. De ontwikkeling in dat zevendagentotaal is te zien in de onderstaande grafiek. Daarin worden de zevendagenlijnen getoond voor vier Zeeuwse regio's.

Daaruit blijkt dat de lijn van Walcheren, die na een flinke piek wat was gedaald, nu alweer enkele dagen aan het stijgen is. Ook de regio de Bevelanden vertoont een duidelijke stijging.

In de onderstaande tabel zie je het aantal besmettingen per gemeente van de afgelopen dagen, zoals die zijn geregistreerd door het RIVM. Het gaat om de inwoners van die gemeenten waar met een coronatest besmetting met het coronavirus is vastgesteld en wiens positieve testresultaat voor 10.00 uur op de vermelde datum is opgenomen in de registratie van het RIVM.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente za 6 mrt zo 7 mrt ma 8 mrt di 9 mrt wo 10 mrt Borsele 2 1 2 3 8 Goes 18 5 5 9 12 Hulst 2 1 5 3 1 Kapelle 3 1 2 2 9 Middelburg 14 23 12 10 28 Noord-Beveland 4 1 2 2 5 Reimerswaal 18 11 8 6 5 Schouwen-Duiveland 14 12 5 6 14 Sluis 3 2 8 2 1 Terneuzen 9 11 8 6 13 Tholen 13 8 15 0 15 Veere 7 2 5 10 12 Vlissingen 18 22 18 18 26 Totaal Zeeland 125 100 95 77 149

Aangezien de aantallen inwoners sterk verschillen van gemeente tot gemeente, helpt het om de gemeenten te vergelijken op basis van het aantal besmettingen naar inwonertal. Op de onderstaande kaart wordt daarom het aantal besmettingen in zeven dagen tijd per 100.000 inwoners weergegeven.

'Zeer ernstig'

Daaruit blijkt dat Vlissingen nog altijd de gemeente is met de meeste besmettingen naar inwonertal. Daar zijn in zeven dagen tijd 317 besmettingen geconstateerd per 100.000 inwoners. Middelburg volgt met 279 besmettingen per 100.000 inwoners. Daarmee zitten beide Walcherse gemeenten boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig'. Daarvoor moeten er meer dan 250 besmettingen worden geconstateerd per 100.000 inwoners.

Naast Vlissingen en Middelburg zit ook Noord-Beveland met 264 boven die drempelwaarde. Reimerswaal en Tholen zitten met 244 en 231 net onder dat besmettingsaantal.

Meeste ziekenhuisopnames en sterfgevallen

De gemeente met de meeste ziekenhuisopnames en sterfgevallen is Vlissingen. Daar zijn in de afgelopen zeven dagen acht inwoners met ernstige coronaklachten in het ziekenhuis opgenomen en vier inwoners van die gemeente overleefden de besmetting met het coronavirus niet.