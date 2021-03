Zeeuwse Marie Paule kan kiezen tussen twee vaccins

Marie-Paule Herman aan de wijn in 'haar' restaurant in Hongkong (foto: Marie-Paule Herman)

Als we Marie-Paule bellen is er iets bijzonders aan de hand. Ze heeft namelijk een vrije avond, iets wat al lang niet meer is voorgekomen. "Eindelijk een vroege avond thuis, ik denk dat ik op tijd naar bed ga."

Ondertussen is Marie-Paule bezig met de voorbereidingen voor de vaccinatie. In tegenstelling tot bij ons in Nederland kan ze kiezen: "Mensen die in de horeca werken krijgen voorrang. Ik ben aan het uitzoeken hoe en wat." Marie-Paule heeft twee keuzes: een Chinees vaccin of het Pfizer-vaccin. "Ik denk niet dat ik de Chinese kies."

Naar verwachting is de Zeeuwse snel aan de beurt. "Het is spannend. Ik denk dat als we weer mogen reizen dat er ook gekeken wordt of je wel of niet ingeënt bent."

Marie-Paule kijkt zeer uit naar een tripje naar Zeeland: "Ik kan niet wachten tot ik weer op reis mag. Over drie weken is het twee jaar geleden dat ik in Zeeland was."

Marie-Paule Herman komt uit Axel. Sinds ruim zeven jaar woont en werkt ze in de miljoenenstad Hongkong. Daar maakt ze voor de restaurantketen waarvoor ze werkt wijnprogramma's. Maar ook laat ze zich zien tussen de gasten, vooral om wijnadviezen te geven.

Marie-Paule Herman kan niet wachten tot ze gevaccineerd is.