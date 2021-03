Drie keer meer kinderen door teststraten GGD: 'Dit hadden we niet aan zien komen'

Kind krijgt wattenstaafje in de neus bij afnemen coronatest (foto: ANP)

Zo'n grote stijging had de Zeeuwse GGD ook niet verwacht, zegt onderzoeker Judith Schuijs van de GGD Zeeland. "We hadden wel een stijging verwacht in het aantal geteste kinderen, maar we dachten in eerste instantie dat het geleidelijk aan zou toenemen. Dus zo'n sterke toename hadden wij ook niet aan zien komen."

Wijziging in beleid

Deels komt de toename in aantallen afgenomen tests bij kinderen volgens Schuijs mogelijk door verkoudheidsvirussen die rondgaan, maar het heeft ook te maken een wijziging in het beleid. "We weten dat kinderen over het algemeen vaker dan volwassenen een snotneus hebben, dus het is logisch dat nu veel kinderen met klachten getest worden. Maar het komt ook door het nieuwe klassenbeleid, wat inhoudt dat als bij één kind besmetting met het coronavirus vastgesteld wordt, de hele klas getest moet worden. Dus dan loopt het aantal geteste kinderen al snel op."

Die stijging heeft gevolgen voor de wekelijkse cijfers van de GGD, want kinderen zijn minder gevoelig voor het coronavirus en meer kinderen die getest worden zorgt dus voor een lager vindpercentage. Dat geeft volgens Schuijs een enigszins vertekend beeld. "Als je kijkt naar dat vindpercentage dat is gedaald, zou kunnen denken dat de situatie is verbeterd, terwijl dat niet zo is. We hebben namelijk ook gekeken naar het vindpercentage tussen de elf en tachtig jaar en daar is het ongeveer gelijk gebleven."

Vindpercentage stabiel

Het totale percentage daalde afgelopen week naar 8,3 procent, maar wanneer alleen gekeken wordt naar de leeftijdscategorie tussen de elf en tachtig jaar is dat percentage rond de tien procent. Dat vindpercentage is volgens Schuijs al enkele weken stabiel.

Judith Schuijs van de GGD Zeeland over toename aantal kinderen in teststraten

Zeker is dat er ook onder de kinderen besmettingen met het coronavirus zijn aangetoond. Dat terwijl volgens het RIVM kinderen het coronavirus nauwelijks zouden verspreiden. Maar volgens Schuijs is het te vroeg om daar nu al conclusies aan te verbinden. "De rol van kinderen in de verspreiding van het coronavirus is in binnen- en buitenland onderwerp van discussie tussen wetenschappers. Wat die rol is in Zeeland kan ik nog niet zeggen. Daar moeten we eerst meer data over hebben."

Uitbraak op Walcheren

Naast de toenemende aantal tests bij kinderen zijn er meer ontwikkelingen ten opzichte van vorige week in de cijfers van de GGD. Zo lijkt het erop dat de uitbraak op Walcheren de piek heeft bereikt. "Als we de cijfers op Walcheren vergelijken met vorige week zit daar geen stijging meer in."

Toch is Schuijs voorzichtig in het trekken van conclusies. "Het is nog niet zeker dat de piek bereikt is. Lijkt erop dat de piek is bereikt maar volgende week weten we dat pas écht zeker." Die slag om de arm lijkt terecht, wanneer je kijkt naar de dagelijkse coronacijfers van het RIVM lijkt het aantal nieuwe besmettingen op Walcheren weer toe te nemen.

Sterke stijging Tholen

Wat in de weekcijfers van de GGD ook opvalt is een toename in de gemeente Tholen. Eerder was die gemeente een tijdlang dé coronabrandhaard van Zeeland, maar nu was het aantal nieuwe besmettingen er al maanden relatief laag. Maar de afgelopen weken neemt daar het aantal besmettingen weer flink toe. "Die sterke stijging in de gemeente Tholen hebben we vrijwel volledig kunnen herleiden naar meerdere clusters, we weten dus hoe het virus zich daar heeft verspreid. En wat hierin ook meespeelt is een grote toename in het aantal afgenomen testen. Dat verdubbelde daar bijna ten opzichte van vorige week."

De GGD Zeeland meldt verder dat er tot en met 7 maart 36.257 vaccinaties zijn gezet op de Zeeuwse vaccinatielocaties. Dat betekent dat 9,5 procent van alle Zeeuwen al een vaccinatie heeft gehad. Verder staan er op dit moment nog vaccinaties 27.892 ingepland. Momenteel vaccineert de GGD Zeeland thuiswonende, mobiele 75-plussers en personeel in de langdurige zorg die een uitnodiging hebben gekregen van hun werkgever. Naast de GGD zijn ook instellingen en huisartsen begonnen met vaccineren. Deze gegevens zijn niet meegenomen In de cijfers van de GGD Zeeland. De werkelijke aantallen zullen daardoor hoger liggen.