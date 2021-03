Burgemeester vindt leksteken banden BOA's 'kwalijk, zorgelijk en laf'

Lekgestoken banden van voertuigen van handhavers van de gemeente Schouwen-Duiveland (foto: Handhaving Schouwen-Duiveland)

Naast de drie auto's van de gemeentelijke handhavers, was ook de auto van het zorgloket toegetakeld. "Dat vind ik wel heel erg jammer", zei Van der Hoek vanmiddag in het radioprogramma Zeeland komt thuis. "Die auto wordt namelijk gebruikt om bij kwetsbare ouderen op bezoek te gaan in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning."

'Gemeenschap draait op voor de schade'

Volgens de burgemeester wordt er alles aan gedaan om de dader te vinden. "Dit is een vorm van eigenrichting die we niet kunnen toestaan", aldus Van der Hoek. "Als je het niet eens bent met de handhaving dan ga je in gesprek of dien je een bezwaar in. Nu gaat iemand los op onze auto's, wij weten niet waarom en de gemeenschap draait op voor de schade."

De dader sloeg toe rond middernacht en zijn daad van vandalisme werd vastgelegd op camerabeelden. Die zijn inmiddels gedeeld met de politie. Van der Hoek heeft er dan ook goede hoop op dat de dader wordt gepakt. "Maar nog beter zou het zijn als hij zichzelf zou melden. Want als je zo stoer bent om het te doen, wees dan ook zo stoer om jezelf te melden."

Burgemeester Jack van der Hoek van Schouwen-Duiveland over lekgestoken banden handhaving

De BOA's zelf baalden er in ieder geval van, was te lezen op Instagram. Daar schreven ze: "Helaas hadden vannacht enkele 'helden' het gemunt op onze dienstvoertuigen. Deze vonden het blijkbaar nodig om de banden van onze voertuigen lek te steken."

In de tussentijd betekent het dat de auto's van de handhavers vandaag niet hebben kunnen rijden. "We zorgen er wel voor dat de banden zo snel mogelijk worden vervangen zodat ze weer in gebruik genomen kunnen worden en we hopen dat ze aan het eind van de dag weer kunnen rijden."

Negatieve beeldvorming

Dat er soms negatieve beeldvorming is over BOA's, omdat ze in de ogen van sommige mensen alleen boetes uitdelen, vindt Van der Hoek niet terecht. "Ze doen veel meer. Ze bieden een service aan de inwoners. Ze reageren op overlast, ze verlenen eerste hulp en reanimatie. In een uitgestrekt gebied als dit staat er nu eenmaal niet op iedere straathoek een politieagent, dus heel fijn om ook handhavers te hebben als extra ogen en oren."

De burgemeester heeft er wel een idee van waar die slechte reputatie van BOA's vandaan komt. "De negatieve beeldvorming als het gaat om BOA's komt meestal van mensen die zélf beboet zijn en daar kan ik niet zo veel mee. Want wanneer je eigen gedrag daartoe geleid heeft, geef dan niet de BOA de schuld, zou ik zeggen."