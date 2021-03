Van Het Kasteel naar de Westerschelde Ferry, dit is Wiljan Vloet

Wiljan Vloet in actie als trainer van FC Den Bosch in 2017 (foto: ANP)

"De voetbalwereld heb ik achter me gelaten, maar het etiket raak ik nooit meer kwijt", zegt de huidig directeur van de Roparun. "Bij de Roparun heb ik gewerkt om iets aan dat voetbalimago te doen. Men heeft daar ook gezien dat ik een normale organisatie kan runnen, niet alleen een voetbalbedrijf."

Vloet krijgt bij de Westerschelde Ferry met uitdagingen te maken. Zo moet het provinciebestuur elk jaar extra geld naar het fietsvoetveer overmaken om het bedrijf draaiende te houden. Vloet heeft zin in die uitdaging. "Je moet een stuk beleving creëren", legt hij uit. "Dat mensen echt daar naartoe komen omdat ze het fijn vinden om op de ferry te gaan."

Kaartje niet duurder

Om meer geld in het laatje te krijgen, is voor de aanstaand directeur geen plan te gek. Zo staat Vloet ervoor open om de boot vaker te laten varen of passagiers op andere manieren te lokken. Vanuit de provincie heeft hij in ieder geval de opdracht meegekregen om de boot rendabeler te maken. "Maar ook dat het niet de bedoeling is dat een kaartje duurder gaat worden", voegt hij daar aan toe.

[Quote::Je moet evenementen en activiteiten organiseren. En dan moet je niet te beperkt denken, maar alle kansen pakken."]

Afgelopen zomer werd het fietsvoetveer eenmalig gebruikt als bioscoop tijdens filmfestival Film by the Sea. Als het aan Vloet ligt, worden zijn boten straks vaker gebruikt voor evenementen. "In de zomer lukt het allemaal wel. Maar eigenlijk moet je die mensen ook terughalen in de winterperiode", denkt Vloet hardop. "Je moet evenementen en activiteiten organiseren. En dan moet je niet te beperkt denken, maar alle kansen pakken."

Bergen op Zoom

Wiljan Vloet woont en werkt momenteel in Schiedam. Hij heeft wel plannen om te verhuizen, maar niet naar Zeeland. "Ik ga op zoek naar een woning in Bergen op Zoom", vertelt hij. "Helaas net buiten Zeeland. Maar dat heeft ermee te maken dat mijn vrouw uit Bergen op Zoom komt en we vinden het mooi om terug te keren. En Bergen op Zoom kennen we allebei omdat we fervente carnavalsvierders zijn. Of Vastenavend, zoals ze het daar noemen."

De ferry zelf heeft Vloet nog nooit genomen, maar hij is van plan daar nog voordat hij als directeur begint verandering in te brengen. Zijn nieuwe kantoor heeft hij wel al gezien. "Dat is werelds. Dat is een uitzicht, links rechts en vooruit", zegt hij glunderend. Zijn kantoor van de Roparun zit in een anoniem gebouw op een industrieterrein in Schiedam. Vloet: "Als ik hier naar buiten kijk, kijk ik tegen een loods aan. Wat dat betreft zit ik bij de Westerschelde Ferry veel beter."

