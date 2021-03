Zorgen om strandjeep in Waterdunen

Strandjeep van de gemeente Sluis (foto: Facebook brandweer Stampershoek)

De KNRM heeft ook een hulpverleningsvoertuig maar dat doet er vanaf Cadzand te lang over. En een gewone ambulance kan het drassige terrein van Waterdunen of het hobbelige strand niet op. ZorgSaam wil daarom dat de strandjeep behouden blijft.

In een dringende brief aan de gemeenteraad van Sluis heeft ZorgSaam-directeur René Smit aan de bel getrokken. ZorgSaam wil dat het voornemen de strandjeep vanaf 1 april buiten dienst te plaatsen, wordt teruggedraaid.

Voorbarig

Volgens burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis is de brief van ZorgSaam te voorbarig. Vermue zei dinsdagavond in de commissie Ruimte en Algemeen bestuur dat ze zo snel mogelijk het gesprek aangaat met ZorgSaam en andere betrokkenen, zoals de strandwacht en de KNRM.

Gezamenlijk

De strandjeep staat gestald bij de brandweerkazerne op bedrijventerrein Stampershoek in Oostburg en is bedoeld voor gezamenlijk gebruik. Niet alleen ZorgSaam, ook de strandwacht en de brandweer maken er gebruik van. Redenen om de strandjeep de deur uit te doen, zijn de hoge kosten voor onderhoud en de geringe inzet van de strandjeep door de ambulancedienst, zo kreeg ZorgSaam te horen.

Drukte aan de kust

De ziekenhuisdirecteur is verontrust over het schrappen van het voertuig. Volgens hem is er geen goed alternatief bij levensreddende acties. "In het besluit van de gemeente Sluis en de Veiligheidsregio is niet de overweging meegenomen dat de laatste jaren het toerisme aan de kust flink is toegenomen." Het aantal ritten per jaar met de ambulance richting de kust laten dit volgens hem zien.

Drukte op het strand (foto: Ria Brasser)

Ook is het voertuig in het verleden juist aangeschaft ter verbetering van de veiligheid op het strand. Sinds 2019 zijn er met de Veiligheidsregio afspraken gemaakt over de assistentie bij een oproep in natuurgebied Waterdunen. "De strandjeep kan door zijn compactheid deze drassige ondergronden aan, voor een ambulance is dit onmogelijk."

Aanrijtijden

De aanrijtijden van de ambulances in de gemeente Sluis zijn al langer reden tot zorg. "Als er geen beroep meer kan worden gedaan op de strandjeep, op de moeilijk bereikbare plaatsen, zal dit geen positief effect hebben op de cijfers", verwacht Smit. Het klopt volgens hem dat de jeep tegenwoordig minder vaak uitrukt, zoals ook de gemeente Sluis aanvoert, omdat de Unimog van de KNRM regelmatig wordt ingezet. Maar dit strandvoertuig heeft het nadeel dat het meestal maar tot aan Groede rijdt en geen sirene en zwaailicht heeft.

"De strandjeep mag met optische en geluidssignalen rijden en kan hierdoor sneller ter plaatse zijn. Na 1 april zal bij een inzet op het strand bij Breskens de Unimog ruim 25 minuten onderweg zijn, inclusief de opkomsttijd van de vrijwilligers", schrijft ziekenhuisdirecteur Smit.