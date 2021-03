Kitesurfers: Geef ons de ruimte om te sporten

Kitesurfers bij de Oesterdam (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV) is het aantal beoefenaars in tien jaar tijd verdrievoudigd van 5.000 naar 15.000 (cijfers 2017). Zeeland heeft een aantal hotspots waar niet alleen Nederlandse kiters surfen, maar ook Duitsers, Fransen en vooral Belgen. De toenemende drukte geeft reden tot bezorgdheid bij ecologen en vogelkenners. Zij zien dat trekvogels worden verjaagd, met name door kitesurfers die buiten de aangegeven grenzen komen en daardoor de vogels laten schrikken.

Mark Gorter, kitesurfschoolhouder bij de Oesterdam (foto: Omroep Zeeland)

Eén van de drukbezochtste plekken in Zeeland is de Oesterdam bij Tholen. De drukte dwingt de surfers soms min of meer om meer ruimte te gebruiken dan mag. Afgelopen herfst was het er extra druk omdat de locatie ook bij onze zuiderburen steeds bekender raakt en er vanuit België tientallen kitesurfers naar de Oesterdam kwamen.

Iedereen gebruikt de natuur hier

Mark Gorter van de NKV heeft een kitesurfschool aan de Oesterdam. Hij weet van de klachten van de vogelliefhebbers en natuurverenigingen, maar deelt hun mening niet: "Voor mij is het niet volledig duidelijk dat vogels zich laten wegjagen door de kites. En kijk eens wie er naast ons hier de natuur gebruiken. Pierenstekers, kokkelrapers en zelfs de luchtmachtbasis in Woensdrecht gebruikt de ruimte. Weliswaar het luchtruim, maar toch."

Kitesurf-bord bij strand (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten moet er meer overlegd worden met de kite-community. Hij laat een bord zien op het strand bij Krabbendijke waar duidelijk op staat dat kitesurfen verboden is. "En toch komt het voor dat de wind voor dit stuk gunstig staat en kitesurfers hier toch het water opgaan. Een stukje verder is er een overwinteringsgebied voor wulpen, kanoetstrandlopers en scholeksters. Die vogels worden verstoord."

Kijken naar wat kan en wat niet kan

Begijn geeft aan dat de handhaving minimaal is en dat daarom beroep moet worden gedaan op de kiters zelf. De boswachter vindt dat er gezamenlijk gekeken moet worden naar de behoeften van de surfers en de mogelijkheden binnen het Nationaal Park Oosterschelde, een Natura 2000-gebied. Hij wijst daarnaast naar het beheerplan Deltawateren, dat afloopt in 2022: "Dan kunnen we evalueren, en dingen aanpassen die niet goed gaan."

Kitesurfers op Oesterdam in november vorig jaar (foto: Omroep Zeeland)

Mark Gorter benadrukt ook dat de NKV zich inzet om met overheden en belanghebbenden in overleg te gaan. "Maar vergeet niet dat Zeeland een provincie is waar watersport hoog in het vaandel staat. Dus moet het aantrekkelijk blijven voor kitesurfers om hier naar toe te komen. Zoals gezegd, de sport groeit, en er is zoveel kilometer kust aan de Oosterschelde. Geef ons meer ruimte!"

