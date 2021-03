Horecaondernemer wil dat overheid subsidieregeling aanpast: 'Dit is gewoon heel oneerlijk'

Patricia de Milliano, eigenaar van hotel-restaurant De Eenhoorn in Oostburg (foto: Omroep Zeeland)

In 2020 vroeg De Milliano loonsteun (NOW) aan voor haar personeelsleden van restaurant en hotel De Eenhoorn. Vervolgens vertrokken twee werknemers; ze hadden een andere baan. De Milliano was er daardoor op bedacht dat ze een deel van de loonsteun zou moeten terugbetalen, maar nu blijkt dat bedrag nog veel hoger te zijn. Dat komt omdat het uitkeringsinstantie UWV niet kijkt naar de reden waarom haar loonkosten lager waren, zegt De Milliano.

"De regeling is in het leven geroepen om werknemers te beschermen, je mag geen mensen ontslaan." Als een ondernemer dat toch doet, terwijl hij loonsteun heeft aangevraagd, wordt zijn subsidie extra gekort. En dat gebeurt nu ook bij De Milliano, terwijl haar personeelsleden vrijwillig zijn vertrokken. "Je zou het een boete kunnen noemen."

Ik begrijp niet dat er niet al veel meer mensen aan de bel hebben getrokken." horecaondernemer Patricia de Milliano

"Ik ben boos. Ik begrijp niet dat er niet al veel meer mensen aan de bel hebben getrokken", zegt De Milliano. Ze vermoedt dat dat komt omdat nu alleen de ondernemers uit de eerste regeling, van maart tot en met mei, nog maar gecontroleerd zijn. Ze vreest dat deze rekenmethode nog veel meer horecaondernemers zal raken.

Ze verwijst naar de derde NOW-regeling. "Dan is de referentiemaand juni. Dat betekent dat je eind vorig jaar en begin dit jaar dezelfde lonen moest betalen als in de maand juni. In een streek als de onze met heel veel seizoensbedrijven, gaat dat geweldig negatieve gevolgen voor ondernemers hebben." Ze is bang dat het UWV ook geen rekening houdt met bijvoorbeeld jobstudenten die alleen in de zomer werken.

'Het is gewoon niet eerlijk'

Zelf doet ze er in ieder geval alles aan om de terugvordering te voorkomen. Behalve dat ze bezwaar heeft gemaakt bij het UWV, heeft ze de kwestie ook aangekaart bij verschillende Kamerleden, politici en de Koninklijke Horeca Nederland. Ze wil bereiken dat het UWV kijkt naar de reden achter de lagere loonsom.

"Het kwartje zal nog wel vallen en het zal heus wel aangepast worden. Dat kan bijna niet anders, want het is gewoon heel oneerlijk." De Milliano is even stil. "En anders moeten ze zeggen: jullie krijgen geen negentig procent, jullie krijgen dertig procent. Dan weet je waar je aan toe bent. Maar dan gaat het nog meer klappen geven denk ik."