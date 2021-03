Goedemorgen! Storm, nieuw avontuur en Radar Love

Directeur Ferry

Hij was trainer van onder andere FC Den Bosch en Sparta Rotterdam, werkte als hoofd jeugdopleidingen bij PSV en als algemeen en technisch directeur van - opnieuw - Sparta Rotterdam. Vanaf 1 mei is hij de nieuwe directeur van de Westerschelde Ferry. Vloet krijgt bij de Westerschelde Ferry met uitdagingen te maken. Hij wil mogelijk de boot vaker te laten varen of passagiers op andere manieren te lokken.

Daan Klomp (foto: Omroep Zeeland)

Profvoetballer Daan Klomp, afkomstig uit Wissenkerke, is aan zijn nieuwe avontuur in Canada begonnen. De 22-jarige Klomp tekende eind januari een contract bij Cavalry FC. Nu zijn visum ook goedgekeurd is, is de verdediger vertrokken naar Canada om zich voor te bereiden op de nieuwe competitie. Klomp speelt de komende seizoenen bij Cavalry FC.

Terugvordering

"Het is gewoon niet eerlijk." Patricia de Milliano uit Oostburg is even stil en staart voor zich uit in haar lege restaurant. "Ik begrijp niet dat er niet al meer mensen aan de bel hebben getrokken." De horecaondernemer heeft een terugvordering van 10.000 euro in de bus gekregen nadat ze vorig jaar loonsteun aanvroeg. Ze is bang dat haar lot vele andere horecaondernemers te wachten staat.

Strandjeep van de gemeente Sluis (foto: Facebook brandweer)

Ziekenhuis ZorgSaam is bezorgd over het opdoeken van de strandjeep aan de West-Zeeuws-Vlaamse kust. Als het voertuig verdwijnt uit de gemeente Sluis, moet een slachtoffer van een ongeval in natuurgebied Waterdunen of op het strand bij Breskens te lang wachten op medische hulp. Redenen om de strandjeep de deur uit te doen, zijn de hoge kosten voor onderhoud en de geringe inzet van de strandjeep door de ambulancedienst, zo kreeg ZorgSaam te horen.

Onderhoud

Door onderhoud aan de antenne in de TV-toren in Goes zal jouw favoriete radiozender Omroep Zeeland komende nacht enige uren niet te ontvangen zijn via de etherfrequentie FM 87.9. Wel blijft Omroep Zeeland via FM 98.4 op het westelijk deel van Walcheren en West-Zeeuws Vlaanderen te ontvangen. Iets na middernacht zal de zender uitgezet worden.

'We've got a thing that's called radar lo-hove'

Voor die tijd kan gelukkig iedereen de Hollandse klassieker Radar Love van Golden Earring uit diezelfde ether horen schallen. Het nummer zal vandaag op veel plekken gelijktijdig te horen zijn. Op de radio om 17.13 uur, maar ook schalt het nummer uit verschillende carillons. Dat juist vandaag dit lied wordt gedraaid heeft te maken met de verjaardag van George Kooymans. De Earring-gitarist en zanger wordt 73 jaar. Eerder dit jaar kreeg hij de diagnose ALS.

De Zeelandbrug (foto: Arjan van Lomwel, Goes)

Het weer

Brede opklaringen, stevige buien maar het gaat vandaag hard waaien. De wind trekt vandaag met windkracht zes of zeven over Zeeland, aan zee kan de wind zelfs even windkracht negen halen. Dat gaat gepaard met zware windstoten die een snelheid van honderd kilometer per uur kunnen halen.

In de loop van de dag neemt de wind iets in kracht af, maar de kans op een bui blijft bestaan. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond elf graden.