Eerste storm van 2021 een feit: dak dreigt van flatgebouw op boulevard te waaien, boom valt op caravan

Eerste storm van 2021 een feit (foto: Ria Brasser)

De zwaarste windstoot tot nu toe werd ook in Vlissingen gemeten. Die windstoot had een snelheid van 112 kilometer per uur.

Boulevard Vlissingen afgesloten

De gemeente heeft een deel van de boulevard en de Kenau Hasselaarstraat in Vlissingen afgesloten voor verkeer. Het gaat om het stuk tussen het Wooldhuis en de Trompweg. Het dak dreigt van een van de panden van de boulevard af te waaien, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De gemeente vraagt daarom niet naar de boulevard en het strand te komen.

Op de Brouwersdam is op dit moment niet veel zicht door zand dat alle kanten op waait. Laura Knol stuurde ons deze video.

Bij Bruinisse is een lantaarnpaal met bewegwijzering omgewaaid. Door de stormschade sloot Rijkswaterstaat de rechterrijstrook van de rotonde zeker een uur af. De lantaarnpaal stond bij de rotonde met de afslag naar vakantiepark Aquadelta. In de loop van de ochtend bezweek de paal onder de druk van de windstoten en knakte.

Lantaarnpaal met bewegwijzering waait om. (foto: HV Zeeland)

Aan de Oude Vlissingseweg in Middelburg is een boom op een caravan naast een huis gevallen. Volgens de maker van de foto zijn door grafwerkzaamheden de wortels van een aantal bomen aangetast. Dat heeft er volgens hem mee te maken dat de boom is omgevallen.

Boom valt op caravan. (foto: Sebastiaan Zwigtman)

De Westerscheldetunnel richting Terneuzen is vanochtend en aan het begin van de middag even afgesloten geweest voor verkeer. Dat kwam omdat een vrachtwagen een container dreigde te verliezen. Inmiddels is de tunnel weer open voor verkeer. Het betekende wel dat Zeeuws-Vlaanderen even niet bereikbaar was vanuit de rest van Zeeland, omdat ook de veerboot niet vaart.

Westerschelde Ferry uit vaart

Vanwege de harde wind vaart de veerboot tussen Vlissingen en Breskens sinds 10.48 uur niet meer. Het is niet duidelijk hoelang de veerdienst gestremd is.

Westerschelde Ferry uit de vaart vanwege stormachtig weer. (foto: Adrie de Willigen)

Reizigers die normaal gesproken met de veerboot naar de andere kant van de Westerschelde gaan, kunnen nu gebruikmaken van bussen die door de Ferry worden ingezet. Die bussen komen nu dan wel voor een afgesloten tolplein te staan.

Stormschade aan rolluiken

In Vlissingen werden rond 9.00 uur brandweer en politie gealarmeerd omdat rolluiken van een flat aan de Verkuil Quakkelaarstraat los kwamen te zitten. Met behulp van een hoogwerker haalde de brandweer de rolluiken uit de geleiders, zodat deze geen gevaar meer opleverden voor voorbijgangers.

De straat werd tijdelijk door de politie afgesloten, zodat de brandweer de werkzaamheden uit kon voeren.

Code geel

Het KNMI heeft sinds 7.00 uur vanochtend code geel afgekondigd voor Zeeland vanwege de harde wind. Tijdens de piek is er volgens het KNMI in onze provincie plaatselijk kans op zeer zware windstoten van honderd tot mogelijk 110 kilometer per uur.

Teststraat gesloten

Vanwege de harde wind heeft de GGD besloten de coronateststraat in Vlissingen te sluiten. Dat besluit werd gisteren al uit voorzorg genomen. De teststraat in Vlissingen zit op een parkeerplaats van het ziekenhuis Adrz en is overdekt met witte tenten. Als er te veel wind staat, kan daar niet gewerkt worden.

De teststraat in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

"Bij die harde wind moet je er niet aan denken dat er tenten wegwaaien of dat er onderdelen op personeel of mensen die komen testen, terecht zouden komen. Dus houden we de teststraat uit voorzorg dicht", zegt Joy Engelbrecht van de GGD Zeeland.

Lees ook: