Eerste storm van 2021 een feit: zwaarste windstoot in Vlissingen en Westerschelde Ferry uit de vaart

Eerste storm van 2021 een feit (foto: Ria Brasser)

De zwaarste windstoot tot nu toe werd ook in Vlissingen gemeten. Die windstoot had een snelheid van 112 kilometer per uur.

Westerschelde Ferry uit vaart

Vanwege de harde wind vaart de veerboot tussen Vlissingen en Breskens sinds 10.48 uur niet meer. Het is niet duidelijk hoelang de veerdienst gestremd is.

Westerschelde Ferry uit de vaart vanwege stormachtig weer. (foto: Adrie de Willigen)

Reizigers die normaal gesproken met de veerboot naar de andere kant van de Westerschelde gaan, kunnen nu gebruikmaken van bussen die door de Ferry worden ingezet.

Code geel

Het KNMI heeft sinds 7.00 uur vanochtend code geel afgekondigd voor Zeeland vanwege de harde wind. Tijdens de piek is er volgens het KNMI in onze provincie plaatselijk kans op zeer zware windstoten van honderd tot mogelijk 110 kilometer per uur.

Teststraat gesloten

Vanwege de harde wind heeft de GGD besloten de coronateststraat in Vlissingen te sluiten. Dat besluit werd gisteren al uit voorzorg genomen. De teststraat in Vlissingen zit op een parkeerplaats van het ziekenhuis Adrz en is overdekt met witte tenten. Als er te veel wind staat, kan daar niet gewerkt worden.

De teststraat in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

"Bij die harde wind moet je er niet aan denken dat er tenten wegwaaien of dat er onderdelen op personeel of mensen die komen testen, terecht zouden komen. Dus houden we de teststraat uit voorzorg dicht", zegt Joy Engelbrecht van de GGD Zeeland.

