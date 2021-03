'Klompstomper' Daan Klomp is begonnen aan nieuw Canadees avontuur

"Ik vlieg donderdag eerst naar Turkije", vertelt Klomp. "Door corona laten Canada en de Verenigde Staten geen directe vluchten uit Europese landen toe. Ik blijf twee weken in Turkije en vlieg dan naar de Verenigde Staten en Canada."

Eind januari maakte Cavalry FC de komst van Daan Klomp bekend. Een opvallende transfer voor Klomp, die met NAC Breda slechts negen wedstrijden in de Eredivisie speelde en verder op huurbasis uitkwam voor FC Oss en Helmond Sport.

"In Canada werkt het systeem anders dan in Nederland", legt Klomp uit. "De clubs geven daar bij de bond aan welke soort spelers ze zoeken. De bond geeft vervolgens scouts de opdracht om die spelers te gaan zoeken in Europa. Er waren drie scouts die bij mij uitkwamen. Een van hen heeft de transfer vervolgens geregeld."

Daan Klomp speelde in de jeugd bij Bevelanders in Kamperland en JVOZ in Vlissingen voordat hij naar NAC Breda vertrok. In 2017 tekende de centrale verdediger een driejarig contract bij NAC Breda. Hij werd uitgeleend aan TOP Oss en Helmond Sport. Afgelopen zomer werd zijn contract bij NAC Breda niet verlengd.

Daan Klomp in het shirt van Helmond Sport (foto: Orange Pictures)

Het duurde - door corona - wat langer voordat zijn visum werd goedgekeurd, maar inmiddels staat het licht op groen. Cavalry speelt de thuiswedstrijden op het multifunctionele sportcomplex Spruce Meadows, net ten zuiden van Calgary, "De mensen zullen Calgary wel kennen van het schaatsen en van de Olympische Spelen. Een stad met 1,4 miljoen inwoners", vertelt Klomp.

Klompstomper

Klomp komt in een land terecht waar voetbal niet bij de populairste sporten hoort. "Er werden vooral paardenraces gehouden op Spruce Meadows, maar het voetbal wordt wel steeds populairder. Er is genoeg geld bij elkaar verzameld om ook een professionele voetbalclub te beginnen."

De verdediger heeft een kennismakingsgesprek gehad met trainer en algemeen manager Tommy Wheeldon. Zijn ploeggenoten heeft hij nog niet ontmoet. "Hoe ze mijn naam uitspreken? Ik denk voorlopig Dean, maar ik begreep dat ik al klompstomper genoemd werd (Nederlander die veel op klompen loopt, red)."

Daan Klomp (foto: Omroep Zeeland)

Met zijn overgang komt er een einde aan een onzekere periode voor Klomp. Sinds deze zomer zat hij zonder club omdat NAC Breda het aflopende contract niet verlengde. Daarna trainde Klomp nog mee met Team VVCS, de ploeg van spelers zonder contract. "Van september tot ongeveer januari is het wel onzeker geweest of ik prof kon blijven, maar gelukkig kwam er duidelijkheid."

Wedstrijdritme

Klomp is fit, maar mist wedstrijdritme. Bijna een jaar geleden speelde hij zijn laatste officiële wedstrijd. Hij hield de laatste periode zijn conditie op peil in Roosendaal bij Paul Jongmans, een fysiotherapeut die hij kent uit zijn tijd bij NAC Breda.

De voorbereiding op het nieuwe seizoen is in Canada begonnen op 1 maart. Cavalry FC eindigde in 2020 op de eerste plaats in de Premier League. De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen staat voor augustus gepland.