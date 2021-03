VRZ: Kom niet naar boulevard en strand Vlissingen, dakplaten dreigen van flatgebouw te waaien

Op verschillende foto's is te zien dat de dakbedekking van het flatgebouw Strandveste is losgeraakt. Dat is het gebouw naast de Sardijntoren, ter hoogte van de Leeuwentrap. De gemeente waarschuwt dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan en vraagt mensen daarom niet naar de boulevards en het strand te komen. De gemeente wil zo voorkomen dat stormkijkers gevaar lopen. "Volg de aanwijzingen op als u bij een omleiding komt. Of nog beter: blijf lekker thuis deze storm uitzitten als dat kan", aldus de gemeente op Twitter.

Dakbedekking komt los van flatgebouw op boulevard (foto: Carlo Vangheluwe)

De Veiligheidsregio Zeeland meldt dat er door de harde wind nog steeds een risico is dat de platen in de omgeving terechtkomen als deze losraken. Hulpdiensten kijken hoe dit voorkomen kan worden en welke maatregelen er genomen moeten worden.

Op een andere plek in Vlissingen waaide de dakbedekking helemaal van een huis. Dat gebeurde bij een huis aan de Energieweg. Rond 13.00 uur rukte de brandweer uit om losliggend materiaal weg te halen.

Vanochtend werd in Vlissingen als eerst in Nederland windkracht 9 gemeten. Daarmee is de eerste storm van 2021 een feit. De zwaarste windstoot werd vanochtend ook in Vlissingen gemeten, die had een snelheid van 112 kilometer per uur.

Wandelaars op het strand van Vlissingen (foto: Corina Smit Bijl)

Het KNMI heeft sinds 7.00 uur vanochtend code geel afgekondigd voor Zeeland vanwege de harde wind. Tijdens de piek is er volgens het KNMI in onze provincie plaatselijk kans op zeer zware windstoten van honderd tot mogelijk 110 kilometer per uur.

Vanwege de storm is de coronateststraat in Vlissingen gesloten en is ook de Westerschelde Ferry uit de vaart gehaald.

