Djazia Jansen (18) studeert al bijna een jaar aan de eetkamertafel

Er zijn dagen waarop Djazia het lastig vindt en zich moeilijk kan concentreren. Het feit dat zij aan de eetkamertafel werkt in dezelfde ruimte als haar moeder, helpt daar ook niet bij. "Als we allebei een meeting hebben is dat best vervelend. Ik kan dan wel naar mijn kamer gaan, maar daar staat geen bureau. Die heb ik voor de lockdown toevallig weggedaan omdat ik altijd op school werkte. Als ik nu op mijn kamer ga werken dan kom ik in de verleiding om even op bed te gaan liggen en dat is niet de bedoeling. Ik heb echt een zakelijke ruimte nodig", vertelt Djazia.

Positieve instelling

De 18-jarige Djazia studeert International Business aan de HZ in Vlissingen en heeft ondanks alles nog steeds plezier in haar studie. "Dat komt vooral doordat ik al vrienden had gemaakt in het eerste jaar en die zie ik regelmatig. Als we afspreken kunnen we met elkaar praten over de moeilijke situatie en elkaar motiveren om toch door te gaan. Dat geeft mij weer energie."

Djazia Jansen zit iedere dag te studeren aan de eetkamertafel (foto: Omroep Zeeland)

Die energie begint wel langzamerhand op te raken want Djazia kan niet wachten tot ze weer naar school mag. "Ik krijg veel minder werk gedaan thuis, want ik word snel afgeleid door social media, Netflix of kan mezelf niet motiveren. Die online colleges zijn daarnaast erg vermoeiend."

Buitenlandse stage

Maar Djazia is iemand met ambitie die vooral vooruit wil kijken. "De reden waarom ik er positief in sta is omdat ik kijk naar mijn toekomst. Dat we hierna wel gewoon weer naar school kunnen en ik volgend jaar mijn buitenlandse stage kan doen. Dat is iets wat mij overeind houdt."