Van ontucht verdachte hulpverlener: 'Zij manipuleerde mij'

Rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

Volgens het slachtoffer en het OM stuurde de 61-jarige hulpverlener aan op afspraken buiten kantoor. Daarbij zou hij gaandeweg steeds intiemere handelingen hebben verricht met zijn cliënt: aanrakingen, hand in hand lopen, strelen. Eind december mondden die uit tot seksuele handelingen in de auto van de man.

Ander beeld

Die seksuele handelingen spreekt hij niet tegen. Hij erkent dat zij hem mondeling heeft bevredigd. Maar over de weg ernaartoe hebben hij en zijn advocaat een volledig andere lezing. Hij beweert dat juist zij aanstuurde op afspraken buiten kantoor en dat het ook juist de vrouw was die meer intimiteit zocht. Dit beeld wordt ondersteund door hun onderlinge berichten via WhatsApp, die vanmorgen in de rechtszaal in Middelburg werden voorgelezen.

Tegelijkertijd zitten er in diezelfde berichten ook aanwijzingen voor het tegendeel. Toen zij hem vroeg of hij aan knuffeltherapie deed, antwoordde hij met een blozende emoji. Na een eerste fysieke toenadering in de auto, die hij naar eigen zeggen afwees, stuurde hij haar een appje met knuffelberen en een kusicoontje. Zelf noemt hij dat 'miscommunicatie'.

'Ik was er niet bij'

Volgens de man wilde hij haar niet te hard afwijzen, juist net vanwege haar kwetsbare situatie. "Ik wilde de situatie niet laten escaleren." Wel probeerde hij naar eigen zeggen meerdere keren zijn grenzen aan te geven, maar achteraf ziet hij in dat hij daarin niet duidelijk genoeg is geweest. "Ik probeerde om invoelend te zijn." Over het moment van de seksuele handelingen zelf zegt hij: "Ik bevroor. Ik was er op de een of andere manier niet meer bij."

Hij vindt het alleen erg dat hij is betrapt." het slachtoffer

De man rekent het zichzelf aan dat hij onvoldoende zijn grenzen als professionele hulpverlener heeft bewaakt. "Ik heb gefaald", waren zijn letterlijke woorden. Tegelijkertijd ziet hij zichzelf ook als slachtoffer. Tegen de politie verklaarde hij: "Ik zou aangifte tegen haar moeten doen van aanranding." Tijdens de zitting ging hij niet zo ver. Wel herhaalde hij zijn standpunt dat zowel hij als de vrouw in deze zaak slachtoffer zouden zijn.

'Narcistische spelletjes'

De vrouw maakte gebruik van haar spreekrecht als slachtoffer in de zaak en las een verklaring voor in de rechtbank. Daarbij beschuldigde ze de man van 'narcistische spelletjes'. Nadat het gebeurde zou hij haar zelfs hebben aangezet tot zelfmoord om zijn staatje schoon te vegen. Ook rekent ze het hem ernstig aan dat hij haar nooit excuses heeft aangeboden. "Hij vindt het alleen erg dat hij is betrapt", zei de vrouw in de rechtbank.

Daarnaast is haar vertrouwen richting hulpverleners, dat al eerder was beschadigd, verder verminderd door wat er tussen hen is gebeurd. "Dat terwijl ik hulpverleners wel nodig heb voor mijn herstel", aldus de vrouw. "Maar ik ben blij dat ik de kracht heb gekregen om deze strijd aan te gaan."

Celstraf, taakstraf en schadevergoeding

Het OM eiste vandaag zestig dagen celstraf, waarvan 58 dagen voorwaardelijk. Door de aftrek van het voorarrest van twee dagen blijft er in de eis alleen een voorwaardelijke celstraf over, met een proeftijd van twee jaar. Verder eist het OM de maximale werkstraf van 240 uur en een schadevergoeding van ruim 90 euro, met name vanwege door het slachtoffer gemaakte onkosten.

Het is een goede zaak dat u geen hulpverlener meer bent." Officier van justitie

De officier van justitie neemt het de man kwalijk dat hij misbruik maakte van van zijn positie en van de kwetsbaarheid van het slachtoffer. Ze heeft de diagnoses PDD-NOS en borderline en ze kampte bovendien met suïcidale gevoelens. Ze klopte aan bij de verdachte na problemen met de gemeente en vroeg om ondersteuning bij materiële zaken als het op orde brengen van administratie en financiën. Maar volgens de officier veranderde dat gaandeweg en werd het contact steeds intiemer en de onderwerpen die besproken werden verschoven naar relaties en gevoelens, met de seksuele handelingen als eindpunt.

Ontucht

Volgens het OM wist de man hoe kwetsbaar ze was en had hij vanuit zijn rol als maatschappelijk zorgverlener afstand moeten bewaren. Daarom ziet het OM de seksuele handelingen als ontucht met een cliënt. Toen het naar buiten kwam heeft hij direct ontslag genomen en de officier zei tijdens de zitting: "Het is een goede zaak dat u geen hulpverlener meer bent."

Volgens de advocaat van de verdachte is er geen sprake van ontucht, omdat de vrouw zelf op intiem contact aanstuurde en de seksuele handelingen vrijwillig uitvoerde. Ook was er geen sprake van een machtspositie van de verdachte en is er dus volgens de advocaat geen sprake van afhankelijkheid. Daarom vroeg de advocaat de rechter om af te zien van de voorwaardelijke celstraf en de werkstraf te verlagen naar 120 uur.

De rechter doet over twee weken uitspraak.