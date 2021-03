Eerbetoon George Kooymans klinkt ook in Zeeland

Hetzelfde nummer was eerder op de dag te horen op verschillende carillons in Nederland. Om 14.00 uur speelde beiaardier Richard de Waardt het nummer op het carillon in het oude stadhuis in Tholen.

De Waardt speelde hiervoor eigenlijk nooit muziek van de Golden Earring: "Dit is de eerste keer dat ik iets van de band speel. Ik ken wel alle nummers en ze waren altijd wat op de achtergrond in mijn leven aanwezig. De laatste dagen heb ik veel naar hun nummers geluisterd om te oefenen en ben ik erachter gekomen dat ik ze eigenlijk heel goed vind. Soms zelfs beter dan de Rolling Stones."

Toch was het wel een uitdaging om het nummer geschikt te maken voor het carillon. "De drummer van de band Cesar Zuiderwijk drumt zo goed en alles leunt zo mooi op zijn drums. Dat moet ik zien op te vangen met de eeuwenoude klokken die ik heb. Dat was even een puzzel, maar het is wel gelukt gelukkig. Goede muziek laat zich altijd wel vertalen op een carillon, dat betekent dat dit goede muziek is."

Beiaardier De Waardt gaat de Golden Earring na vandaag zeker aan zijn repertoire toevoegen: "De aanleiding van vandaag was natuurlijk triest, maar het is wel mooi dat we op deze manier de band en de muziek kunnen eren. En rock-'n-roll op het carillon is natuurlijk super! Deze muziek gaat zeker vaker door Tholen schallen."